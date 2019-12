Studentenjobs in Leipzig immer begehrter

Leipzig

Marie Römer ist gut drauf. Die Studentin aus Konstanz am Bodensee studiert in Leipzig im ersten Semester Biodiversität und steht lachend in ihrem Lebkuchenstand an der Ecke Salzgäßchen/Markt. Dort verkauft sie Weihnachtsmarktbesuchern Pfefferkuchen aus Pulsnitz. „Ich bin hier fast jeden Tag, meist sechs Stunden lang“, erzählt sie. Das Geld dafür könne sie zu Weihnachten gut gebrauchen.

Neben ihr steht Johannes Krautwurst – auch er ist Student. „Ich habe den Job über das Studentenwerk entdeckt“, erzählt er. „Ich will im nächsten Jahr ein halbes Jahr Praktikum machen und spare dafür. Aber es macht auch Spaß.“

Spezialfirmen vermitteln Jobs

Traditionell sind Studentenjobs in der Vorweihnachtszeit besonders gefragt. „Wir arbeiten schon seit November auf Hochtouren“, erzählt Henry Brandt, Teamleiter von Studitemps. Deutschlands größter Personaldienstleister für Studenten hat sein Quartier in der Nikolaistraße 47 bis 53 aufgeschlagen und betreut derzeit in Leipzig 300 Studenten, die als Leiharbeitnehmer rekrutiert und an Unternehmen vermittelt werden.

„Weil die Lebenshaltungskosten steigen, gibt es immer mehr Studenten, die nach einem Job Ausschau halten“, erzählt Brandt. Bei den Firmen besonders begehrt seien Programmierer. „Wegen des Fachkräftemangels werden aber auch Bürokräfte gesucht. BWL-Studenten zum Beispiel für Finanz- oder Personalabteilungen.“ Gezahlt würden 11 bis 15 Euro je Stunde. Auch die Logistikbranche suche Studenten fürs Verpacken und Versenden. Und natürlich der Einzelhandel.

Wer sich als Student bei einem Jobvermittler registrieren lässt, muss nicht mehr im Internet eine Unmenge von Unternehmensseiten nach Jobangeboten durchforsten, sondern bekommt zielgerichtet passende Angebote zugesandt. „Wir haben fast 60 Unternehmen, die Studenten suchen“, sagt Brandt.

Eigeninitiative kann sich lohnen

Nicht wenige Studenten durchforsten trotzdem lieber selber Unternehmensseiten: Gezielt nach Branchen, in denen sie später ein Praktikum machen oder sogar fest angestellt werden wollen. „Ich habe von Vermittlern keine guten Jobs angeboten bekommen“, erzählt ein BWL-Student im fünften Semester. „Extrem lange Fahrzeiten zu Unternehmen, die keiner kennt. Da habe ich mir selber etwas gesucht – und mit der Targo-Bank am Augustusplatz einen Volltreffer gelandet.“

Auch Brandt berichtet, immer mehr Firmen würden Studentenjobs nutzen, um Mitarbeiter aufzubauen. „Dann sehen beide Seiten, ob man zueinander passt“, sagt er.

Von Andreas Tappert