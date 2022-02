Leipzig

Zwar bieten die meisten Leipziger Hochschulen seit Oktober wieder Seminare und Vorlesungen vor Ort an – nach drei digitalen Semestern. Auch die Mensen sind offen. Doch viele Studierende leiden nach wie vor unter der Corona-Situation: Die Suche nach Hilfe sei ungebrochen groß, heißt es aus der psychosozialen Beratungsstelle des Leipziger Studentenwerks. Zumal jetzt, in der Prüfungszeit. Die Psychologin Christiane Bach kennt die Sorgen und Nöte. Und sie hat Tipps, wie sie sich vielleicht bewältigen lassen.

Hoffen die Studierenden, dass außer der Präsenzlehre auch das studentische Leben bald zurückkehrt? Oder glauben sie nach zwei Corona-Jahren nicht mehr daran?

Nach meiner Beobachtung trauen sie sich weniger, so weit in die Zukunft zu blicken. Das liegt aber vor allem auch an der Prüfungsphase gerade. Die Studierenden sind mit dem Kopf sehr im Hier und Jetzt und in ihren Lernplänen: Sie denken aktuell vor allem bis zum Ende des Wintersemesters. Selbst wer sich für ein Auslandssemester interessiert, geht die Planung ganz vorsichtig an.

Angespanntes Verhältnis zu den Dozenten

Welche Sorgen belasten die Studierenden?

Es mag zwar wieder mehr Präsenzlehre geben, aber nicht durchgehend und überall. Das macht die Planung schwierig. Das Gefühl von Unsicherheit steigt und beeinträchtigt Konzentration und Motivation. In welchem Format findet das Seminar statt? Welche Prüfungsleistung muss ich am Ende erbringen – als Präsenzprüfung oder digital? Vielfach ändert sich das kurzfristig vor dem Prüfungstermin, was sogar bei Studierenden zu Prüfungsängsten führt, die das zuvor nicht kannten. Die Studierenden nehmen teilweise ein sehr angespanntes Kommunikationsverhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden wahr. Hinzu kommt, dass das Privatleben nach wie vor eingeschränkt ist und weniger Möglichkeiten für kurze Auszeiten bietet. Gruppen-Angebote in Vereinen, im Fitness-Studio, im Hochschulsport gehen gerade erst wieder los. Wenn ich aber einen Großteil meiner Selbstdisziplin schon zum Lernen brauche, kann es schwerfallen, mich auch noch zu motivieren, allein draußen Sport zu machen.

Zur Person Christiane Bach, 39, ist psychologische Psychotherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie und gehört seit fünf Jahren zum Team der psychosozialen Beratungsstelle, die das Leipziger Studentenwerk in Kooperation mit der universitären Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreibt. Das Angebot steht Studierenden der acht Leipziger Hochschulen entgeltfrei offen. Bach studierte in Halle Psychologie und arbeitete in Kliniken in Mannheim und Wien in der Krankenversorgung, bis es sie zurück in die Heimat zog. Sie lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Was hilft da?

Es ist wichtig, sich eine Struktur zu geben, Anker im Alltag zu setzen: eine feste Aufstehzeit, eine regelmäßige Lerngruppe. Im jungen Erwachsenen-Alter spielt die Selbstreflexion eine große Rolle, Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung sind in vollem Gange. Auch da kann es helfen, sich feste Räume zu reservieren: jeden Abend eine halbe Stunde Tagebuch zu schreiben oder mit der besten Freundin zu telefonieren. Die persönlichen Fragen lenken dann weniger beim Lernen ab, denn ich weiß ja, dass ich später noch Zeit dafür habe. Außerdem ist es wichtig, auf ein paar Grundlagen zu achten: gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf in einem einigermaßen geregelten Rhythmus. All das wirkt sich auf die Psyche und die Leistungsfähigkeit aus.

Einsamkeit und Prüfungsstress – keine gute Kombination

In welcher Studienphase ist die Seele besonders anfällig?

In der Pandemie sind die Erstsemester sehr betroffen. Ihnen hat von Anfang an die Normalität gefehlt. Kein Ankommen, kaum ein Kennenlernen, nur wenige Möglichkeiten, sich ein Netzwerk aufzubauen. Sie konnten sich nie richtig als Studierende identifizieren. Im späteren Studium kann auch der Stress einer Bachelor- oder Masterarbeit zu psychischen Beschwerden führen oder diese verstärken: Häufig ist es das erste längere Projekt, bei dem man auf sich alleine gestellt ist.

Wie entkommt man der Vereinzelung?

Wir bieten digitale Gruppen-Treffen an, für die wir ebenfalls eine steigende Nachfrage registrieren. Wir wollen helfen, Prüfungsängste abzubauen, und entwickeln in Übungen Strategien gegen Aufschiebe-Verhalten. Während der Corona-Zeit kamen neue Angebote hinzu, etwa zur Stärkung der inneren Widerstandskraft und zu depressiven Verstimmungen. Immer häufiger berichten uns Studierende von ihren Stimmungsschwankungen, daher gibt es jetzt die Gruppe „Hilfe, meine Gefühle fahren Achterbahn“. Im Austausch können die Studierenden voneinander lernen und bekommen die Möglichkeit, Strategien direkt auszuprobieren.

Wartezeit von sechs bis acht Wochen

Inwiefern führen finanzielle Sorgen zu psychischen Problemen?

Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete und meinen nächsten Einkauf bezahle, ist das ein großer Stressfaktor. Davon berichten uns nach wie vor viele Studierende. Zumal ja längst nicht alle Jobs, die in der Pandemie wegfielen, zurückgekehrt sind. Auch die Doppelbelastung aus Arbeit und dem Pensum, das ich für die Uni bewältigen muss, kann Stress erzeugen und sich auf die Seele legen. Um in wirtschaftlichen Dingen zu unterstützen, arbeiten wir eng mit der Sozialberatung des Studentenwerks zusammen.

Welche Probleme haben internationale Studierende?

Die Einsamkeit trifft sie oft noch schwerer, weil der Heimat-Anker weit weg ist und sie nicht einfach hinreisen können. Darüber hinaus berichteten einige Studierende, dass die Sprachbarriere im Online-Format höher als in der Präsenzlehre ist. Außerdem kann hier natürlich die finanzielle Situation sehr belastend sein. Die meisten internationalen Studierenden haben keinen Anspruch auf BAföG-Leistungen, so dass nahezu nur Nebenjobs oder Elternunterhalt als Finanzierungsquellen bleiben, die aber für viele in der Pandemie weggefallen sind. Einige von ihnen stehen zudem unter besonderem Druck, ein bestimmtes Pensum an Prüfungsleistungen zu absolvieren. Wir haben jetzt einen runden Tisch für internationale Studierende in englischer Sprache ins Leben gerufen, um bei solchen Problemen zu helfen.

Wie lange müssen Studierende momentan auf einen Termin in der psychosozialen Beratung warten?

Unser Angebot ist zweigeteilt. Die Einzelberatung dauert 50 Minuten, und es sind bis zu zehn pro Person davon möglich. Allerdings müssen Studierende zurzeit sechs bis acht Wochen auf einen solchen Termin warten. Daher bieten wir zusätzlich offene Beratungen an. Dafür werden jede Woche kurzfristige Termine freigeschaltet: Dienstags und donnerstags können Studierende mit uns für je 20 Minuten Handlungsmöglichkeiten besprechen und bei Bedarf einen Termin für ein längeres Gespräch vereinbaren. Aber auch diese ersten kurzen Kontaktmöglichkeiten sind in der Regel schnell ausgebucht. Das Studentenwerk hat die Kapazitäten zwar aufgestockt, kann aber die hohe Nachfrage aktuell nicht decken. Um die Aufstockung weiter zu finanzieren, braucht es dringend Gelder aus der Politik. Es wäre ein herber Schlag für die Studierenden, sollten sie ausbleiben.

Von Mathias Wöbking