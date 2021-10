Leipzig

Das Studentenwerk Leipzig betreibt nicht nur Mensen, Wohnheime und hält ein vielfältiges Beratungsangebot bereit. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung übernimmt es überdies eine behördliche Aufgabe: Auf Grundlage des Bundesausbildungsförderungsgesetztes (BAföG) prüft das Studentenwerk, wer ein Anrecht auf finanzielle Studienunterstützung hat. Von den 39.000 Studierenden der verschiedenen Leipziger Hochschulen erhalten allerdings lediglich rund 6800 diese Mischung aus zinsfreiem Darlehen und staatlichem Zuschuss – vermutlich weit weniger als berechtigt sind. Um die Zahl zu erhöhen, fordert Jevgeni Litvinov, Leiter des Amts für Ausbildungsförderung, grundlegende Veränderungen im BAföG.

Warum beantragen Jahr für Jahr weniger Studierende die Förderung?

Der Höchstsatz wurde zwar 2019 von 735 auf 861 Euro im Monat angehoben. Aber davor stagnierte er seit Jahren, während das allgemeine Lohnniveau stieg. Die Einkünfte der Eltern werden auf die Ausbildungsförderung angerechnet und sind auch jetzt noch selbst bei mittlerem Einkommen im Verhältnis so hoch, dass für viele Studierende vielleicht nur monatlich 50 oder 70 Euro aus dem BAföG herausspringen – und dafür scheuen sie den Aufwand. Doch das Geld fehlt ja trotzdem und die Förderung würde die Eltern entlasten. Ein anderer Punkt ist, dass der Förderbetrag zwar zur Hälfte ein Zuschuss und zur Hälfte ein zinsloses Darlehen ist, von dem höchstens 10.010 Euro zurückbezahlt werden müssen. Aber viele Studierende haben dennoch Angst vor einer Verschuldung. Die Tatsache, dass so ein Antrag ziemlich kompliziert anmutet und viele Nachweise erfordert, wirkt ebenfalls abschreckend. Bundesweit wurden 2020 rund 360 Millionen Euro aus den BAföG-Mitteln nicht abgerufen, obwohl Studierende ein Anrecht darauf gehabt hätten.

„In seiner jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß“

Das BAföG existiert seit 50 Jahren, in Ostdeutschland wurde die Fördermöglichkeit vor 30 Jahren eingeführt. Ihr Dachverband, das Deutsche Studentenwerk, fordert zum Jubiläum eine „echte Reform“. Was müsste passieren?

Grundsätzlich ist das BAföG ein gutes Instrument, um Chancengleichheit zu schaffen. Das Gesetz gibt Menschen die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen, die andernfalls finanziell nicht dazu in der Lage wären. Aber es ist in seiner jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß. Erstens fordern wir seit Jahren einen Automatismus in der Anhebung der Bedarfssätze. Zweitens muss aus der Zuschuss-Darlehen-Förderung eine reine Zuschuss-Förderung werden: Das BAföG ist eine Sozialleistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Drittens sollten insbesondere Studierende, die bereits einen Beruf erlernt haben und auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium anfangen, unabhängig von ihren Eltern gefördert werden. In sehr vielen Fällen sind die Eltern ohnehin nicht mehr unterhaltspflichtig. Und viertens gab es schon vor Corona zahlreiche gute Gründe, ein Studium nicht in der Regelstudienzeit zu schaffen. Daher wollen wir eine Förderung bis zum Abschluss.

Setzen Sie Ihre Hoffnung in eine neue Bundesregierung mit einer neuen Bildungsministerin oder -minister?

Es müsste jemand werden, der die Belange der Studierenden kennt und die Verwaltung versteht. Zuletzt wurde das Aussehen der Formblätter verändert. Das war nicht verkehrt, aber wir benötigen eine echte strukturelle Reform, um mehr Studierende zu erreichen.

Unterhalb der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Wie ließe sich das Antragsverfahren vereinfachen, ohne anfällig für Missbrauch zu werden?

Die Verwaltungshürden müssten abgebaut werden. Beispielsweise müssen die Studierenden noch immer nach dem vierten Fachsemester einen Leistungsnachweis erbringen, obwohl die Regelstudienzeit für Bachelor-Studiengänge nur sechs Fachsemester beträgt. Die Regelung stammt noch aus der Zeit vor der Bologna-Reform und ist seither überflüssig. Als Verwaltung wäre uns auch geholfen, wenn wir über die Anträge nicht lediglich für zwölf bis fünfzehn Monate entscheiden dürften – und danach über den Folgeantrag – sondern gleich für zwei Jahre oder ein gesamtes Bachelor-Studium. Dies würde auch den Studierenden mehr Planungssicherheit geben und mögliche Ängste vor einer komplizierten Antragstellung abbauen.

Sie fordern auch eine Erhöhung des Bedarfssatzes. Reichen 861 Euro nicht zum Leben?

Das Bundesverwaltungsgericht hält jedenfalls die Festsetzung der Bedarfssätze aus den Jahren 2014/15 für verfassungswidrig. Aktuell warten wir darauf, wie das Bundesverfassungsgericht das bewertet. Ob das Geld reicht, hängt im Einzelfall auch vom Studienort ab. Zur Höchstförderung gehören 325 Euro Mietzuschuss – damit kommt man in Leipzig vermutlich besser zurecht als in Hamburg oder München. 109 Euro sind für die Kranken- und Pflegeversicherung und 427 Euro für die allgemeine Lebensführung und ausbildungsbezogene Kosten gedacht. Letztgenannter Betrag ist niedriger als die Bedarfssätze der Grundsicherung für Arbeitssuchende, obwohl Studierende hiervon Lehrmittel, Semesterbeiträge und so weiter finanzieren müssen. Hinzu kommt, dass wir mit dem BAföG keine Möglichkeit haben, Studienanfängern zum Beispiel einen Zuschuss für die Mietkaution oder die erste Wohnungseinrichtung zu gewähren. Ohne Unterstützung der Eltern wird es eng, das aus den Mitteln für die allgemeine Lebensführung abzuzweigen.

Mehr Folgeanträge wegen Corona

Kann man dann noch von Chancengleichheit sprechen?

Zwar darf man bis zu 450 Euro dazuverdienen, ohne dass sich der BAföG-Anspruch mindert. Aber es gibt Untersuchungen, dass es gerade für junge Menschen, die aus einem Arbeiterhaushalt kommen – für die ein Studium also ohnehin Neuland bedeutet – abschreckend ist, wenn auch noch die Finanzierung so kompliziert wirkt.

Zur Person Jevgeni Litvinov, 39, ist Volljurist und seit 2017 Abteilungsleiter des Amtes für Ausbildungsförderung im Studentenwerk Leipzig. Er hat an der Martin-Luther-Universität in Halle Jura studiert und war dann zunächst im Amt für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk Rostock tätig.

Wie hat sich die Corona-Pandemie ausgewirkt?

Zu Beginn gab es viele Situationen, die sich ungerecht anfühlten, bei denen uns das Gesetz aber keine andere Möglichkeit ließ, als Negativbescheide zu erlassen. Wenn Studierende etwa aus Angst vor Corona nicht zur Prüfung gingen und keinen Leistungsnachweis erbringen konnten. Es war sehr wichtig, aber auch reichlich spät, als das Sächsische Wissenschaftsministerium im Dezember 2020 beschloss, das Sommersemester 2020 und das Wintersemester 2020/21 nicht auf die Regelstudienzeit anzurechnen. Gleich vorsorglich einen Mechanismus für das Sommersemester 2021 einzubauen, war vorausschauend. Die Regelung hat vielen Studierenden geholfen und uns als Verwaltung entlastet, weil wir bis dahin jeden Einzelfall prüfen mussten. Die Nullsemester haben außerdem dazu geführt, dass wir bei den Wiederholungsanträgen zuletzt ausnahmsweise keinen Rückgang, sondern sogar einen leichten Anstieg verzeichnet haben. Offenbar konnten wegen der Pandemie viele ihr Studium nicht abschließen, so dass wir nach 9492 Anträgen 2019 im Jahr 2020 dann 9550 Anträge auf dem Tisch hatten – und das obwohl die Zahl der Erstanträge zurückging.

Von Mathias Wöbking