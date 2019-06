Leipzig

385 Tonnen Nudeln haben sie vertilgt, rund 460 000 Currywürste gefuttert und 20 Tonnen Kaffee getrunken. Okay, die insgesamt 9,1 Millionen Gäste der Mensa am Park hatten dafür auch zehn Jahre Zeit: Den runden Geburtstag seines zentralen Speiseangebots feiert das Studentenwerk Leipzig von Montag bis Freitag mit Jubiläumsgerichten, Gratisbeigaben und einer riesigen Torte.

„Die Mensa am Park ist unser Flaggschiff“, sagt Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerks. „Mit der Jubiläumswoche möchten wir uns für die jahrelange Treue bedanken.“ Zwischen 2005 und 2009 wurden Küche, Speisesäle, Essensausgabe und Cafeteria am heutigen Kurt-Masur-Platz erbaut, wo einst die „Zentralmensa“ der damaligen Karl-Marx-Universität stand. Namensgebend für die Mensa war der Schillerpark in der Nähe. Die Eröffnung erfolgte am 28. Juni 2009. Zehn Jahre später – diesen Freitag – schneidet Mensaleiter René Sommer gegen 10.45 Uhr die Geburtstagstorte an, die zusammen mit Obstkuchen verschenkt wird.

Heute mehr Vegetarier und Veganer

Bei 1265 Sitzplätzen auf mehreren Ebenen und 156 weiteren auf dem Freisitz rechnete das Studentenwerk ursprünglich mit täglich 3800 Portionen. Mittlerweile geben die insgesamt etwa 70 Mitarbeiter an Spitzentagen bis zu 6500 Essen aus. Die Mensa am Park startete vor zehn Jahren das „Free-Flow-Prinzip“, das nun auch in einigen anderen Mensen gilt: Die Besucher können ihre Mahlzeiten aus Gemüse, Fleisch, Fisch und Beilagen selbst kombinieren.

Heute bezeichnet sich ein Viertel der Studenten als Vegetarier oder Veganer. Das Angebot hat sich entsprechend gewandelt. Das Salz in der Suppe – und nicht nur dort – darf dabei freilich nicht fehlen: Seit 2009 haben die Mensagäste 63 Tonnen des Gewürzes verspeist.

Von mwö