Studentin fordert von Leipzig Verzicht auf Zweitwohnungssteuer

Leipzig

Viele der mehr als 30 000 Studierenden an Leipziger Hochschulen haben sich in der Stadt eine Wohnung genommen. Doch wegen der Corona-Pandemie konnten seit vorigem Jahr viele Vorlesungen und Kurse nur noch online stattfinden. Das führte dazu, dass mancher gar nicht erst mehr nach Leipzig kam und stattdessen bei den Eltern blieb. Die Zweitwohnung verwaiste.

So war es etwa bei einer Studentin aus Radebeul, die im vergangenen Herbst an der Alma mater lipsiensis begonnen hatte, Rechtswissenschaften zu studieren. Für die Zeit ihres fünfjährigen Studiums bezog sie eine kleine Mietwohnung. Diese nutzte sie jedoch in den ersten beiden Semestern gar nicht, weil die Vorlesungen und Seminare nur digital stattfanden. Stattdessen verbrachte sie die Zeit an ihrem Hauptwohnsitz bei den Eltern. Für die Zweitwohnung jedoch musste sie nicht nur Miete zahlen, sondern auch die sogenannte Zweitwohnungssteuer an die Stadt Leipzig abtreten.

16 Prozent auf Kaltmiete – „nicht unerhebliche Belastung“

Deshalb wandte sich die junge Frau nun an den Stadtrat mit einer Petition, um die Aussetzung der kommunalen Steuer zumindest für die Zeit der Pandemie zu erwirken. 16 Prozent auf die Kaltmiete seien eine „nicht unerhebliche Belastung“, warb sie um Verständnis. „Für uns Studierende ist es unter den momentanen Umständen äußerst schwierig, sich finanziell über Wasser zu halten, da viele übliche Studentenjobs unter den Corona-Bedingungen wegfallen.“ In dieser Situation zähle jeder Cent. Auch wenn die Universität Leipzig das kommende Herbstsemester wieder in Präsenz plant, sei nicht ausgeschlossen, dass es auch im Herbst und Winter je nach Pandemielage wieder digitale Vorlesungen geben werde.

Stadt nimmt jährlich 1,4 Millionen Euro ein

Die Kommune, die jährlich 1,4 Millionen Euro mit der Zweitwohnungssteuer erlöst, will auf die Einnahme jedoch nicht verzichten. Für die Abgabe spielten persönliche Verhältnisse des Steuerpflichtigen generell keine Rolle, zitiert das Finanzdezernat Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes aus den Jahren 2005 und 2017 und empfiehlt dem Stadtrat, die Petition abzuweisen. Im Einzelfall könnten zwar Erleichterungen geprüft werden. Dabei sei dann aber auch abzuwägen, dass die Petentin für anderthalb Jahre für eine ungenutzte Wohnung eine Miete zahlen kann.

Nun bleibt abzuwarten, ob sich der Leipziger Stadtrat der Auffassung des Finanzdezernats anschließt.

Von Klaus Staeubert