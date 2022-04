Studie: Leipzig ist Schlusslicht beim Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen

Leipzig

Leipzig ist zwar die einwohnerstärkste Stadt in Sachsen, hat aber die geringsten verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen im Freistaat. Das haben jetzt Forscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung entdeckt. Mit durchschnittlich 19 574 Euro liegt Leipzig beim jährlichen Pro-Kopf-Einkommen hinter Dresden (20 800 Euro) und Chemnitz (21 730 Euro). Auch im Vergleich mit Magdeburg (19­ 692 Euro) und Erfurt (20 047 Euro) schneidet die Sachsen-Metropole schlechter ab. Unter allen 401 betrachteten deutschen Kreisen und kreisfreien Städten landet Leipzig lediglich auf Rang 388.

Pendler nehmen Einkommen mit ins Umland

Die Forscher aus Düsseldorf verweisen darauf, dass es solche Diskrepanzen in vielen Regionen gebe. So habe zum Beispiel das in Bayern liegende Augsburg mit 21 123 Euro ein deutlich geringeres Pro-Kopf-Einkommen als Nachbarstädte wie München (32 039 Euro). In Bremen (22 604 Euro) und seinem Umland sei es ähnlich „Das liegt daran, das viele Pendler ihr Einkommen mit nach Hause ins Umland nehmen“, sagt Forscher Eric Seils, der die Studie zusammen mit Toralf Pusch erstellt hat. Auch in der Region Leipzig liege das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in den Nachbarlandkreisen Nordsachsen (21 381 Euro) und dem Landkreis Leipzig (22 603 Euro) höher, letzterer sei sogar Spitzenreiter in Sachsen. Schlusslicht unter den sächsischen Landkreisen ist Görlitz mit 20 200 Euro, der allerdings immer noch besser als die kreisfreie Stadt Leipzig dasteht.

Die Düsseldorfer Forscher weisen allerdings auch darauf hin, dass diese Differenzen im deutschlandweiten Vergleich eher gering sind – also nicht die Hauptursache für das schlechte Abschneiden der Stadt Leipzig sein können. Bedeutsamer sei ein Blick auf die in der Studie ermittelten Altersquotienten, heißt es. Für Leipzig wird dieser mit 20,4 angegeben – im bundesdeutschen Durchschnitt liegt er bei 21,8. „Leipzig ist eine sehr junge Stadt“, schlussfolgert Seils. Dies könne an den vielen Studenten liegen, die wenig Einkommen haben und deshalb den Durchschnitt senken.

Maximale Erholung für wenig Geld: Bei 28 Grad ist der Strand am Cospudener See schon zur Mittagszeit gut besucht. Quelle: Dirk Knofe

Forscher wie Professor Joachim Ragnitz vom Dresdner Ifo-Institut sehen dies anders. „Studenten gibt es auch in Dresden und Bremen“, meint er und macht stattdessen die vielen prekären und schlecht bezahlten Jobs in der Stadt dafür verantwortlich. „Auch in Leipzig sind die Einkommen in den vergangenen Jahren gestiegen“, sagt er. Aber die Zeit, in der Leipzig die Armutshauptstadt Deutschlands war, liege noch nicht lange zurück. „Auch in anderen Städten sind die Einkommen gestiegen“, gibt er zu bedenken. „Aber dort in einem höheren Niveau.“

Leipzig wird für Geringverdiener zu teuer

Ragnitz führt das niedrige Durchschnittsalter der Leipziger auf die hohe Lebensqualität in der Stadt zurück. Beides habe junge Leute angezogen, die auch schlecht bezahlte Jobs angenommen hätten. „Lange Zeit konnte man in Leipzig mit geringen Mieten gut wohnen, und auch die anderen Lebenshaltungskosten waren niedrig“, so der Wissenschaftler. „Doch dies ändert sich gerade.“ Zu sehen sei dies das an den hohen Immobilienpreisen und den steigenden Lebenshaltungskosten.

Die Auswirkungen dieser Änderung seien absehbar, meint der Forscher: Leipzig werde an Attraktivität verlieren und der Zuzug junger Leute werde zurückgehen. „Im vergangenen Jahr kamen nur noch zehn Prozent der Zuzügler aus dem deutschen Sprachraum“, sagt Ragnitz und prophezeit, dass sich dieser Anteil weiter verringern wird. Andere Beobachter fürchten sogar, dass junge Leute Leipzig wieder verlassen werden. Die Bindewirkung großer Teile der jungen Leute an die Stadt sei nur gering, heißt es. Sobald es das „beschwingte Lebensgefühl“ in Leipzig nicht mehr gebe, werde „die Karawane weiterziehen“ – in eine andere Stadt mit besseren Einkommen.

Potsdam-Mittelmark liegt über dem bundesweiten Durchschnitt

Spitzenreiter bei der Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung waren die Stadt Heilbronn mit 42 275 Euro verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen und der Landkreis Starnberg mit 38 509 Euro. Am niedrigsten war dieser Wert in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Duisburg mit 17 015 Euro beziehungsweise 17 741 Euro.

Ebenfalls unter den letzten 20 Regionen des Einkommens-Rankings liegen Brandenburg/Havel mit einem durchschnittlich verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 19 504 Euro und der Landkreis Uckermark mit 19 621 Euro. Spitzenreiter in Brandenburg ist der Landkreis Potsdam-Mittelmark, dieser Wert bei 24 127 Euro liegt. Potsdam-Mittelmark ist auch der einzige Landkreis in Ostdeutschland, der über dem bundesweiten Durchschnitt von 23 706 Euro liegt.

Von Andreas Tappert