Leipzig

Was Marzahn für Berlin ist, ist Grünau für Leipzig: Vor 45 Jahren wurde der Grundstein für die zweitgrößte Plattenbausiedlung der DDR gelegt. Schon ein Jahr später zogen die ersten Mieter in die neu entstandenen mehrgeschossigen Wohnblocks im Leipziger Westen ein. Bis zum Ende der DDR sollte Grünau die Heimat von mehr als 85.000 Leipzigerinnen und Leipzigern werden.

So einzigartig wie die rasante Entwicklung dieses Stadtteils ist auch die Langzeitstudie, die Grünau seit seiner Entstehung begleitet. „Mittlerweile liegen elf Erhebungen vor“, sagt Andrea Schultz, Abteilungsleiterin Stadtforschung im Amt für Statistik und Wahlen im Leipziger Rathaus. Die Autorinnen Sigrun Kabisch und Janine Pößneck vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung haben jetzt die zentralen Ergebnisse der seit 1979 laufenden Intervallstudie „Wohnen und Leben in Leipzig-Grünau“ für den aktuellen Quartalsbericht 2/2021 des Statistikamtes aufgearbeitet.

Kinder auf einem Klettergerüst im Wohnkomplex 1, 1979. Quelle: Harry Raphaelis/Stadtgeschichtliches Museum

Idee entwickelte Soziologin Alice Kahl vor über 40 Jahren

Das von der 1930 in Halle geborenen Stadtsoziologin Alice Kahl Ende der 1970er-Jahre entwickelte Langzeitstudienkonzept basierte auf einer Vereinbarung zwischen dem Büro des Leipziger Chefarchitekten und der damaligen Karl-Marx-Universität, an der Kahl als Professorin für Marxistisch-Leninistische Soziologie bis zu ihrer Emeritierung 1990 lehrte.

Von den aktuell 44 500 Bewohnern in den Plattenbauten der acht Grünauer Wohnkomplexe (WK) wurden – wie in den Jahren zuvor – auch 2020 wieder 1000 Menschen befragt, pro WK mindestens ein Prozent der Bevölkerung. Mit 73 Prozent lag die Teilnahme auch diesmal auf einem hohen Niveau.

Verbundenheit doppelt so hoch wie Mitte der 1990er-Jahre

Zentraler Bestandteil aller Erhebungen ist die so genannte „Gute-Freund-Frage“. Sie dient damals wie heute als Hauptindikator für die Stimmung in Grünau. 60 Prozent der Bewohner beantworteten die Frage diesmal mit Ja. Der Anteil ist damit fast doppelt so hoch wie 1995, als die Verbundenheit der Grünauer zu ihrem Wohngebiet an einem Tiefpunkt angelangt war.

Ergebnisse der Langzeitstudie „Wohnen und Leben in Leipzig-Grünau“. Quelle: UfZ

1979, als die Plattenbauwohnungen wegen ihrer modernen Ausstattung mit Fernwärme, Warmwasser, Bad, WC und Balkon zu den modernsten in der Stadt zählten, hatten noch mehr als Dreiviertel der Befragten Grünau als idealen Wohnstandort gepriesen. Dieser Anteil sank bis Mitte der 1990er-Jahre stetig. „Dann hat Grünau sich wieder gewandelt im Bild seiner Bewohner“, sagt Schultz. „Das Wohlfühlen hat zugenommen.“ Umfangreiche Investitionen in mehr Wohn- und Lebensqualität und die nach wie vor günstigen Mieten zeigten Wirkung. Nur jeder elfte Befragte würde heute noch davon abraten, nach Grünau zu ziehen – etwa so viel wie auch schon in den Gründerjahren Grünaus. „Über die Jahre hinweg haben sich beständige Positivfaktoren wie umfangreiche Grünräume, Ruhe, gute Verkehrsanbindungen, gute Einkaufs- und Versorgungsangebote herausgestellt“, schreiben die Autorinnen der Studie. Zu den negativen Seiten zählten hingegen vorrangig ein sich verschlechterndes soziales Umfeld, Verschmutzungen, Sicherheitsbedenken und Kriminalität. Deren Bedeutung habe im Zeitverlauf zugenommen.

Nur noch 30 Prozent würden Nachbarn Schlüssel anvertrauen

Auch Vertrauen und soziales Miteinander in der Nachbarschaft ließen im Laufe der Jahrzehnte angesichts immer schneller wechselnder Mieter deutlich nach. 1979 hätten noch 80 Prozent der Grünauer einigen Nachbarn ihren Hausschlüssel anvertraut, heute sind es weniger als 30 Prozent.

Ergebnisse der Langzeitstudie „Wohnen und Leben in Leipzig-Grünau“. Quelle: Studie

Insbesondere seit der Flüchtlingskrise 2015 ist die Verbundenheit zum Stadtteil wieder rückläufig. Lebten damals noch 5148 Migranten in Grünau, waren es 2020 mit mehr als 9000 schon fast doppelt so viele. In den WK 4 und 7, die mit 25 beziehungsweise 20 Prozent die höchsten Migrantenanteile der acht Grünauer Wohnkomplexe aufweisen, werden Sicherheitslage, soziales Umfeld und Zusammenleben mit Migranten ausschließlich negativ bewertet. „Manche Befragte berichten, dass sie abends aus Angst vor Überfällen nicht mehr die Wohnung verlassen“, schreiben Sigrun Kabisch und Janine Pößneck. Negative Assoziationen mit ihrem sozialen Umfeld haben allerdings auch Migranten, die für die Studie auch in Gruppen- und Einzelgesprächen befragt wurden. Vor allem mit Nachbarn und Rassismus.

Ein Event mit dem Figurentheater Punch Agathe in der Stuttgarter Allee lockte im August viele Besucher an. Quelle: André Kempner

Aufgrund des starken Zuzugs von Migranten hatten die Autorinnen sogar einen noch stärkeren Rückgang beim Wohlfühl-Index erwartet. „Doch offensichtlich“, so ihr Fazit, „sind die Strukturen im Stadtteil bezogen auf Wohnungen, Schulen, Kindergartenplätze und Versorgungseinrichtungen sowie das alltägliche Miteinander trotz aller Schwierigkeiten stark und positiv genug, um mit den wahrgenommenen und zum Teil negativ empfundenen Veränderungen umgehen zu können.“

Von Klaus Staeubert