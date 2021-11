Studierende fordern Recht auf Online-Lehre an der Uni Leipzig

Leipzig

Der Spagat zwischen dem Wunsch nach Normalität im Studium und der Angst vor einer Corona-Ansteckung führt an der Uni Leipzig mit den steigenden Inzidenzen zu Konflikten. Der Studierendenrat (StuRa) hat am Freitag ein „Recht auf digitales Studium bei gleichzeitiger Beibehaltung der Präsenzlehre“ gefordert und kritisiert das Rektorat: „Die Universität hält grundsätzlich an der reinen Präsenzlehre fest und verweigert flächendeckende digitale Ergänzungen.“

Dem entgegnet Uni-Sprecher Michael Lindner, dass es längst auch digitale sowie hybride Angebote gebe – ebenso wie Lehrveranstaltungen in Präsenz, „und zwar dort, wo sich Studierende und Lehrende darauf verständigt haben“. In der Tat passte die Uni ihr Hygienekonzept Anfang der Woche an die neue Sächsische Corona-Notfall-Verordnung an. Dazu gehört, dass Lehrende ihre Seminare und Vorlesungen im jeweiligen Zeitfenster online statt vor Ort anbieten können, wenn dies mit der Fakultätsleitung und den Studierenden abgestimmt sei, wie aus einer Rundmail hervorgeht.

StuRa fordert Ausrufung des Krisenfalls

Der StuRa stößt sich aber daran, dass der Ball bei den Lehrenden und nicht gleichberechtigt auch bei den Studierenden liege: „Es muss möglich sein, dem Präsenzunterricht aus pandemiebedingten Gründen fernzubleiben, ohne dass daraus ein Nachteil entsteht“, fordert Nico Eisbrenner vom StuRa-Referat Hochschulpolitik. Wer aus Angst oder Verantwortungsbewusstsein zu Hause bleibe, verpasse bislang in den allermeisten Fällen schlicht den Lehrstoff. Eisbrenner verlangt, dass die Uni den Krisenfall ausruft, um damit die rechtlichen Grundlagen für Freiversuche und verlängerte Abgabefristen zu legen.

Antonia Gerber, StuRa-Referentin für Lehre und Studium, bemängelt eine unzureichende Umsetzung des Hygienekonzepts samt 3G-Regel. „Immer mehr Studierende fühlen sich in ihrem Alltag unsicher“, sagt sie. „Das merken wir auch an den Anfragen, die uns täglich hierzu erreichen.“ Uni-Sprecher Lindner weist auch diesen Vorwurf zurück: „Eine Universität kann nicht komplett durchkontrolliert werden und muss es auch nicht“, sagt er. Man plädiere an die Eigenverantwortung. „Gravierende Verstöße wurden bislang nicht festgestellt.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dieser Woche sind höchstens 100 Menschen pro Vorlesung erlaubt, nur in den Audimax mit seinen 900 Plätzen dürfen 170 Leute. Zudem gilt jetzt eine generelle Maskenpflicht: auch in allen Lehrveranstaltungen und an den Arbeitsplätzen der Bibliothek. Die Mensen bleiben geöffnet, beschränken aber ihr Platzangebot. Dem StuRa gehen die Maßnahmen jedoch nicht weit genug: 100 Menschen seien zu viel. „Erst jetzt“, so die Wahrnehmung, „kontrollieren Security-Teams stichprobenartig die 3G-Regel“.

Von Mathias Wöbking