Die Krise in der Leipziger Gastronomie hat jetzt auch den Dachverband der Branche erreicht: In der Leipziger Geschäftsstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) wird offenbar umstrukturiert – und zumindest ein Teil der Beschäftigen ausgetauscht. Offiziell heißt es, dies sei Bestandteil einer seit langem angebahnten Umstrukturierung. Hinter vorgehaltener Hand sind aber auch andere Sätze zu hören: Offenbar ist Holm Retsch, hauptamtlicher Geschäftsführer der Dehoga in Leipzig, intern erheblich unter Druck geraten. Ihm wird wohl übel genommen, dass er am 13. März nach Miami in die USA reiste, um eine Karibik-Kreuzfahrt anzutreten – während in Leipzig wegen Corona eine Pleitewelle auf die Gastronomie zurollte, viele Wirte völlig hilflos waren und ein Krisenmanagement forderten. Retsch soll die Reise angetreten haben, weil er sonst auf den Kosten sitzen geblieben wäre, heißt es. Und er berichtete, dass er 2019 mehrere Wochen krank war und den Urlaub auch zur Regeneration nutzen wollte – anstatt eine Reha zu beantragen. Als ihn der Unmut aus Leipzig in Übersee erreichte, hatte er von dort aus Fragen beantwortet sowie Hilfestellungen gegeben und war schließlich frühzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt (die LVZ berichtete).

„Ich bin immer noch Geschäftsführer“

Retsch wollte sich am Donnerstag auf LVZ-Anfrage nicht zu den aktuellen Veränderungen in seiner Geschäftsstelle äußern. „Ich kann zum laufenden Verfahren nichts sagen“, erklärte er. „Ich bin krank.“ Und auf Nachfrage: „Ich bin immer noch Geschäftsführer.“

Sachsens Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein bestätigte personelle Veränderungen in der Geschäftsstelle. „Es steht aber außer Frage, dass die Geschäftsstelle erhalten bleibt“, betonte er. Getrennt hat sich Klein aber von einem Geschäftsstellen-Mitarbeiter, der für Pressearbeit zuständig gewesen sein soll. Dieser habe sich unmittelbar nach dem Erscheinen des Artikels in der LVZ krank gemeldet, so der Hauptgeschäftsführer. „Er war sechs Wochen krank und ist danach gekündigt worden“, sagte Klein. Dies habe aber nichts mit seiner Krankheit zu tun gehabt. „Wir strukturieren auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit um. Für die Pressearbeit bin ich jetzt zuständig“, erklärte Klein.

„Wir wollen die Region Leipzig verstärken“

Auch das Sekretariat der Leipziger Dehoga-Geschäftsstelle ist von den Veränderungen betroffen. Dort wird zum Januar eine Mitarbeiterin gehen, die bereits seit mehreren Jahren im Rentenalter ist. „Wir haben bereits Ersatz dafür“, betonte Klein. Zusätzlich werde am 17. August in Leipzig ein Mitarbeiter eingestellt. „Wir wollen die Region Leipzig verstärken.“

Und was ist mit Geschäftsführer Holm Retsch? „Er ist langzeiterkrankt“, erklärte Klein. Darüber hinaus könne er nichts sagen. Retsch sei krank, seitdem der LVZ-Artikel über seine USA-Reise erschienen ist.

Detlef Knaack, Landesvorstandsmitglied der Dehoga Sachsen, spricht von einer Umstrukturierung. „Wir haben beschlossen, dass es keine vier Regionalverbände mehr geben soll, sondern nur noch einen Landesverband mit vier Geschäftsstellen“, erklärte er. „Seit Januar läuft die Umsetzung der Pläne. Wir wollen so mehr Schlagkraft gewinnen und sachsenweit mit einer Sprache sprechen.“ Die Geschäftsstelle Leipzig werde interimsmäßig geführt.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist der Branchenverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes. Mit 65 000 Mitgliedern ist er Interessenvertreter des Gastgewerbes gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit. Zudem tritt er als Tarifpartner auf Arbeitgeberseite auf und führt Hotelklassifizierungen durch. In Leipzig hat der Verein seinen Sitz in der Rosa-Luxemburg-Straße. Quelle: Dirk Knofe

