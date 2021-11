Leipzig

Der Zwist zwischen Leitung und Studierendenrat (Stura) der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Zusammen mit den studentischen Mitgliedern von Senat und Erweitertem Senat der HTWK beantragt der Stura die Abwahl von Rektor Mark Mietzner. Der 43-jährige Ökonomie-Professor sei „weder fachlich und strategisch noch persönlich für das Amt des Rektors geeignet“, heißt es in dem Antrag. Vielmehr verfolge er das Ziel einer „Alleinherrschaft“, so der Vorwurf. Gegenüber der LVZ weist Mietzner die Vorwürfe „deutlich zurück“. Sie seien „unwahr und entbehren jeglicher Sachgrundlage“, entgegnet er in einer schriftlichen Antwort auf eine LVZ-Anfrage.

Damit erreicht eine Auseinandersetzung ihren vorläufigen Höhepunkt, die bereits kurz nach Mietzners Amtsantritt im Oktober 2019 begann. Unter anderem hatten unterschiedliche Ansichten um eine weitere Amtszeit der Kanzlerin Swantje Rother vor gut einem Jahr für böses Blut gesorgt. Zuletzt kritisierten die Studierendenvertreter beispielsweise den laxen Umgang mit den 3G-Regeln an der HTWK.

In dem achtseitigen Abwahl-Antrag, den die Studierendenvertreter zunächst im Senat auf die Tagesordnung setzen wollen, werfen sie Mietzner unter anderem vor, „studentischen Belangen und Problemen seit Beginn der Corona-Pandemie wenig Gehör“ zu schenken. So habe der Stura im Corona-Krisenstab weder sprechen noch mitentscheiden dürfen. Auch sonst sei die Entscheidungsfindung an der HTWK unter Mietzner intransparent, und die Studierenden würden „nur unzureichend informiert“, heißt es weiter. „Die Kommunikation zwischen Rektor und Studierendenrat ist mittlerweile beinahe unmöglich geworden.“ Dem gegenüber stellt Mietzner klar, „dass die Hochschulleitung zu jeder Zeit an konstruktiver Zusammenarbeit mit den Studierenden und dem Stura interessiert war und ist“.

Zweidrittel-Mehrheit erforderlich

Strategisch werfen die Studierenden Mietzner unter anderem vor, die Digitalisierung nur in der Verwaltung, nicht jedoch in Lehre und Studium voranzutreiben. Den Hochschulentwicklungsplan „HTWK 2025“, der 2017 unter Mietzners Vorgängerin Gesine Grande beschlossen worden war, ignoriere er, findet der Stura. Darüber hinaus sehe man „auch die persönliche Eignung Professor Mietzners als Rektor der HTWK kritisch“. Konkret fehle es ihm „an Verantwortungsbewusstsein für die Probleme und Anliegen der Studierenden“, etwa im psychosozialen Bereich. „Sie sollten nicht wie bloße Verwaltungsgegenstände behandelt werden, die die Anweisungen und Entscheidungen des Rektorats zu befolgen, aber nicht zu hinterfragen haben.“

Der Stura vertritt die rund 6400 Studierenden der HTWK. Der Erweiterte Senat hat 24 stimmberechtigte Mitglieder, darunter drei Studierende. Der Rest des Gremiums setzt sich aus 14 Professorinnen und Professoren sowie sieben Mitarbeitenden zusammen. Nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz kann der Erweiterte Senat einen Rektor mit einer Zweidrittel-Mehrheit abwählen. Die drei Studierenden müssten also mindestens 13 weitere Mitglieder auf ihre Seite bringen.

Zuvor müsste der Erweiterte Senat allerdings zunächst durch den (regulären) Senat beauftragt werden, ein Abwahlverfahren einzuleiten. Dem Senat gehören ebenfalls drei Studierende an, zudem sieben Professorinnen und Professoren sowie drei Mitarbeitende. Die nächste Sitzung ist für 24. November angesetzt. Sollte die Abwahl von Senat und Erweitertem Senat beschlossen werden, müsste noch die Mehrheit des siebenköpfigen Hochschulrats zustimmen. Zu dessen Mitgliedern zählt unter anderem Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Wie Mietzner betont, sieht er „keinen Anlass dafür, dass dieser Antrag Aussicht auf Erfolg hat“. Dennoch sei es „dem Rektorat ein großes Anliegen, im Interesse und zum Schutz der HTWK Leipzig, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Studierenden, Klarheit in diese Angelegenheit zu bringen. Das wird das Rektorat in dem dafür angemessenen Rahmen tun“, kündigt er an.

Von Mathias Wöbking