Leipzig

Das Sturmtief „Antonia“ hat in Leipzig zu keinen größeren Schäden geführt. „Umgestürzte Bäume, umgestürzte Bauzäune, heruntergefallene Dachziegel, mal eine beschädigte Ampel – die Schäden hielten sich in Grenzen“, sagte ein Polizeisprecherin am Montagmorgen gegenüber der LVZ. Es gab insgesamt 15 Einsätze.

Am Leipziger Flughafen wurden Windstärken von bis zu 103 Kilometer pro Stunde gemessen, in Leipzig-Holzhausen noch 66. Den höchsten Wert in Sachsen errichte Chemnitz mit 110. Entwarnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es allerdings noch nicht. Der Wind bleibt voraussichtlich bis in die Abendstunden hinein stark. „Unwetterartige Böen erwarten wir zwar nicht. Es bleibt aber bei Böen der Stärke 8, die durchziehen“, so Henry Geyer vom Deutschen Wetterdienst.

In der Nacht zum Dienstag wird es dann wieder ruhiger. Am Donnerstag kommt dann vom Nordwesten her eine Kaltfront, die viel Regen mitbringt. Im oberen Bergland soll es dann schneien. Orkane werden aber nicht erwartet, so der DWD.

Von lvz