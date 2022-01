Leipzig

Ein Sturmtief sorgt in Leipzig und dem Rest von Sachsen für äußerst ungemütliches Wetter und hat vereinzelt Gebäude beschädigt. Wegen des Windes sei am frühen Sonntagmorgen eine Scheune im Leipziger Ortsteil Engelsdorf eingestürzt, teilte die Polizei mit. Der Dachgiebel wurde demnach von einer Böe gegen ein benachbartes Wohnhaus geweht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

In Leipzig-Schönau hob der Sturm zudem das Dach einer Schule an. „Da ein komplettes Abheben des Daches nicht ausgeschlossen und dieses auch nicht ausreichend gesichert werden konnte, wurden der Schulhof und die nähere Umgebung abgesperrt“, heißt es seitens der Polizei. Verletzt wurde bislang niemand.

Polizei warnt Autofahrerinnen und Autofahrer

In anderen Teilen Sachsens sorgte das Sturmtief „Nadia“ Feuerwehr und Polizei zahlreiche Einsätze beschert. Vielerorts stürzten Bäume um. In der Sächsischen Schweiz waren mehrere Straßen wegen der Hindernisse vorübergehend nicht befahrbar. In Chemnitz blieben der Tierpark und das Wildgatter sicherheitshalber geschlossen.

Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Etliche Autos wurden von weggewehten Gegenständen beschädigt. Der Verkehrswarndienst bat die Autofahrer im gesamten Land um besondere Vorsicht. Auch Straßen mussten gesperrt werden.

In Oberwiesenthal trotzen die Wintersportler dem Schneesturm. Zwar stellte der Vierersessellift im dortigen Skigebiet schon am Samstag seinen Betrieb ein, wie René Lötzsch, Chef der Fichtelberg Schwebebahn, sagte. Die Schwebebahn selbst und die Schlepplifte fuhren aber weiter.

Die Wetterlage in Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch am Sonntag vor stürmischen Böen im Flachland gewarnt. In den Kammlagen der Mittelgebirge seien auch schwere Sturmböen möglich. Für den Erzgebirgskreis gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus, die bis Sonntagabend gelten soll.

Am Montag soll der Wind dann nachlassen. Dafür wird es in und um Leipzig etwas kälter, die Temperaturen steigen der Vorhersage nach auf bis zu fünf Grad. Auch Regen ist möglich.

Von jhz/dpa