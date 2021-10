Leipzig

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern fegten am Donnerstag die Sturmtiefs Ignatz und Hendrik über Deutschland hinwegund hinterließen Spuren der Verwüstung. Wer verreisen wollte, hatte oft schlechte Karten: Umgekippte Bäume versperrten Straßen, Züge fielen aus – und auch am Flughafen Leipzig/Halle musste der Betrieb zeitweise unterbrochen werden. In unserer Galerie haben wir die Bilder des Tages zusammengestellt.

Zur Galerie Die Herbststürme Ignatz und Hendrik hatten auch die Region Leipzig am Donnerstag fest im Griff.

Von LVZ