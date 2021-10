Leipzig

Die Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ fegen auch über Leipzig hinweg – und beeinträchtigen Auto-, Straßenbahn- und Zugverkehr. Mehrere Bäume sind am Vormittag umgestürzt, unter anderem auf der Karl-Heine-, Kieler und Koburger Straße am Wildpark.

LVB fahren Umleitungen

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sind ebenfalls vom Sturm betroffen. Auf einigen Strecken fallen Fahrten aus oder verspäten sich. Das liegt vor allem an umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen, wie auf der Karl-Heine-Straße. Dort war am Vormittag ein Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Auch in der Waldstraße stürzte etwa auf Höhe des Mückenschlösschens ein Baum auf eine Oberleitung der LVB.

In der Max-Beckmann-Straße entwurzelte ein Baum im Innenhof eines Wohnhauses, auch in der Kreuzstraße beschädigte ein Baum ein Mehrfamilienhaus. Laut Polizei werden die Rettungskräfte im Minutentakt alarmiert.

Feuerwehr und LVB beseitigen gemeinsam einen umgekippten Baum auf der Kieler Straße. Quelle: LausitzNews.de/Erik-Holm Langhof

Zugverkehr betroffen

Auch mehrere Regionalbahnen können nicht oder nur eingeschränkt fahren. Betroffen sind Angaben der Deutschen Bahn beziehungsweise der Mitteldeutschen Regionalbahn zufolge folgende Verbindungen:

RB 113 Leipzig - Geithain fällt aus. Als Ersatz fahren Busse auf der Linie und halten an allen Haltestellen der Verbindung.

Der RB 6 Leipzig - Chemnitz fällt aus. Zwischen den beiden Städten wurde ein Schienenersatzverkehr ohne Zwischenhalte eingerichtet.

RB 110 Leipzig – Döbeln fällt aus. Zwischen den beiden Städten verkehren Busse und halten an allen Zwischenstationen.

Genauere Informationen gibt es auf den Seiten der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regionalbahn. Zusätzlich verweist die DB darauf, dass alle Fahrgäste des 21. Oktobers ihre Tickets flexibel nutzen könne. Das Angebot gilt bis zu sieben Tage nach Ende der Störungen. Gleiches gilt auch für Pendler im Regionalverkehr.

Von Philip Fiedler