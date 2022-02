Leipzig

Nach Sturmtief „Ylenia“, das in der Nacht zu Donnerstag über Sachsen fegte und einige Schäden hinterließ, zieht von Südwesten mit „Zeynep“ direkt das nächste Tief heran und beschert der Messestadt ein stürmisches Wochenende. In Leipzig werden erste Auswirkungen am Freitagabend zu spüren sein.

„Zwischen 19 und 23 Uhr rechnen wir mit schweren Sturmböen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig auf LVZ-Nachfrage. Vereinzelt seien auch orkanartige Böen von bis zu 117 km/h möglich.

Die Mitteldeutsche Regiobahn stellt ihren Betrieb wegen des Sturms auf allen Linien in Sachsen vorübergehend ein. Von Leipzig sind die RE 6 nach Chemnitz sowie die RB 110 nach Döbeln betroffen. Von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh gegen 7 Uhr stehen werden die Züge voraussichtlich still stehen. Es werde versucht, ein Busnotverkehr einzurichten, teilte das Unternehmen mit. Die Deutsche Bahn stellt ihren Bahnverkehr wegen des Sturms „Zeynep“ in mehreren Bundesländern ein.

Wochenmärkte für Sonnabend abgesagt

Die Stadt Leipzig hat wie bereits am Donnerstag auch für Sonnabend alle Wochenmärkte abgesagt. Betroffen sind die Märkte auf dem Richard-Wagner-Platz und in Lößnig. „Die Sicherheit der Händler und Besucher hat oberste Priorität“, erklärt Marktamtsleiter Walter Ebert. Laut Deutschem Wetterdienst wird der Sturm im Laufe des Sonnabends abschwächen. Am frühen Nachmittag werden die stürmischen Böen auf etwa 70 Stundenkilometer zurückgehen.

Am Sonntag tritt dann eine kurze Ruhe vor dem nächsten Sturm ein. Der kommt mit Tief „Antonia“ in der Nacht zu Montag und bringt auch zum Start in die neue Woche windiges Wetter. Insgesamt wird die Messestadt aber aller Wahrscheinlichkeit noch glimpflich davonkommen. „In Leipzig haben wir Glück, das Tief wird eher den Norden Deutschlands treffen“, erklärt DWD-Meteorologe Jens Oehmichen. In Mitteldeutschland könnten Teile Sachsen-Anhalts aber auch stärker betroffen sein.

Beruhigung der Wetterlage ab Mittwoch

Die Temperaturen werden in Leipzig in den kommenden Tagen leicht zurückgehen und wieder im einstelligen Bereich liegen. Dazu kann es laut DWD auch immer mal wieder regnen. Während der Sonnabend weitestgehend trocken bleibt, ist am Sonntag vermehrt mit Regen zu rechnen. Eine Beruhigung der unbeständigen Wetterlage ist laut aktuellen Prognosen für Mitte der kommenden Woche angekündigt – bis dahin bleibt es windig in Leipzig.

Von Lilly Günthner