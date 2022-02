Sturmtiefs Ylenia und Zeynep fegen über Sachsen

In Thüringen warnten die Behörden vor Hochwasser in den Oberläufen der Werra, der Ilm, der Gera und der Steinach. Anhaltende Niederschläge und Schneeschmelze bei Plusgraden bis in die Höhenlagen hätten am Mittwoch für rasch ansteigende Wasserstände gesorgt. Insbesondere in der Nacht zum Donnerstag sei in den genannten Gebieten mit einem Überschreiten der Meldestufen 1, vereinzelt 2 oder sogar Meldestufe 3 zu rechnen.