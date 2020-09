Leipzig

Am Mittwoch begann die vierte Runde in einem Prozess um angeblichen Subventionsbetrug gegen Matthias von Hermanni, den früheren Chef des Leipziger Betriebes für Beschäftigungsförderung (bfb). Um es vorwegzunehmen: Eine Einigung kam auch diesmal nicht zustande.

Zwar bot Klaus Kühlborn, der Vorsitzende Richter der 9. Strafkammer, dem 66-Jährigen an, das Verfahren sofort mit einer kleineren Geldauflage, „die an einen sozialen Verein fließen könnte“, abzuhaken. Auch Staatsanwalt Stefan Spielbauer signalisierte, seine Behörde würde mit Blick auf das lange Verfahren nun ein Ergebnis akzeptieren, das einer „Geldauflage mit Obergrenze von 6000 Euro“ entspricht. Jedoch ließ sich der Angeklagte durch solche Offerten erwartungsgemäß nicht locken. „Sie können das Verfahren einstellen. Ich biete Ihnen an, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld zu verzichten“, entgegnete von Hermanni in Richtung des Staatsanwaltes. Ansonsten habe er großes Vertrauen in die deutschen Gerichte. „Das Thema, um das es hier geht, hat mein Leben bestimmt. Da werde ich doch jetzt nicht klein beigeben.“

Anzeige

1,2 Milliarden D-Mark Fördermittel eingeworben

Wie das Thema lautet und wie es sein Leben bestimmt habe, legte der Angeklagte in einer mehr als einstündigen Erklärung dar. 1984 habe ihn Hinrich Lehmann-Grube als Oberstadtdirektor von Hannover gebeten, sich für die Kommune um Langzeitarbeitslose zu kümmern. Nach der Wahl Lehmann-Grubes zu Leipzigs erstem SPD-Oberbürgermeister baute er hier ab 1991 den bfb auf, warb dabei 1,2 Milliarden D-Mark an Fördermitteln für die Stadt Leipzig und die bis zu 9000 Beschäftigten des Betriebes ein. Auf Betreiben sächsischer und Leipziger CDU-Größen, die den bfb zerstören wollten, habe sich die hiesige Staatsanwaltschaft instrumentalisieren lassen. Sie habe ihn nicht nur 1999 verhaftet, sondern in sechs verschiedenen Ermittlungsanläufen versucht, ihn zu kriminalisieren. Fünf davon seien bereits gescheitert, sagte er. „Spätestens, wenn der Justizstandort Leipzig verlassen wird, gibt’s immer eine Klatsche.“

Gericht will zum dritten Male Zeugen hören

Bei dem sechsten Vorgang wird nun zum dritten Mal ein Gericht Zeugen zu Geschehnissen hören, die sich von 2009 bis 2012 auf einem Grundstück der Familie von Hermanni in Hohenroda ( Landkreis Nordsachsen) zutrugen. Laut Anklage erhielt der dort tätige Verein „Ressourcenbündel“ 17.258 Euro Fördermittel für zwei „Energiecoach“-Stellen. Die dafür vom Jobcenter ausgewählten Arbeitslosen hätten dann aber andere Tätigkeiten verrichtet. Von Hermanni, der nicht zum Vereinsvorstand gehörte, habe dies zumindest gewusst und gedeckt, so die Staatsanwaltschaft. Er selbst bestritt das am Mittwoch erneut.

Höhere Reisekosten wegen Coronaschutz

Im März 2016 gab es dazu ein erstes Urteil vom Leipziger Amtsgericht. Das Berufungsverfahren am Landgericht endete im Mai 2017 mit einer Geldstrafe für den damals noch von der Stadt Leipzig bezahlten Spitzenbeamten: in Höhe von 19.250 Euro wegen „ Beihilfe zum Subventionsbetrug“. Dieses Urteil hob in der Revision das sächsische Oberlandesgericht im April 2019 wieder auf – unter anderem weil unklar geblieben sei, worin genau ein (vorsätzlicher) Subventionsbetrug bestanden haben soll. Hintergrund: Der Verein hatte den Bund als Fördermittelgeber über die Umsetzung der fachlich nicht geeigneten „Energiecoaches“ informiert und die komplette Fördersumme zurückgezahlt. Die Aufgaben der „Energiecoaches“ wurden derweil durch andere Vereinsmitglieder erledigt.

Am 7. Oktober sollen die neuen Zeugenbefragungen beginnen. Wegen Corona ist das aber auch mit erhöhten Kosten für die Staatskasse verbunden. So erlaubte die Kammer zwei Mitarbeitern des Fördermittelgebers Bund, zum Infektionsschutz per Flugzeug nach Leipzig anzureisen und hier gegebenenfalls im Hotel zu übernachten.

Von Jens Rometsch