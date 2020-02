In Sachsen rangiert Crystal unter den chemischen Drogen auf Platz eins. Wegen keiner anderen Substanz bitten so viele Abhängige um Hilfe in den Suchtberatungsstellen. Wie sie davon loskommen und welche Gefahren der Konsum birgt, erzählt der Chefarzt der Soteria Suchtklinik in Leipzig im LVZ-Interview.