Noch stehen die Rhododendren nicht in vollster Blüte. Doch die meisten der mehr als 9000 Rhododendren werden sich nicht mehr lange bitten lassen. Der Leipziger Südfriedhof ist zu jeder Jahreszeit einen Spaziergang wert. Die Anlage zählt mit Recht zu den schönsten Parkfriedhöfen Deutschlands. Unzählige Gräber von bedeutsamen Leipziger Persönlichkeiten befinden sich auf der 78 Hektar großen Anlage. Einer, der sie besonders gut kennt, ist Alfred E. Otto Paul. Die Leute lieben es, den Friedhofsforscher und Buchautoren zu lauschen, wenn er sein vielfältiges Wissen rund um die Historie des Leipziger Begräbniswesens weitergibt. Und der als Vorsitzender der Paul-Benndorf-Gesellschaft mit seinem Team auch dafür sorgt, dass viele wertvolle Kulturdenkmale erhalten bleiben. Führungen sind derzeit in der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich. Alfred E. Otto Paul verrät aber exklusiv für die LVZ, wie jeder für sich bei einem Spaziergang über den Südfriedhof vieles entdecken kann.

Das Grab des Thomaskantors Karl Straube

Wer vom Osttor an der Prager Straße Richtung XI. Abteilung läuft, kommt an ein Grab mit Pflanzen, auf dem sogar ein Bass-Schlüssel zu erkennen ist. An diesem Ort sind Thomaskantor Karl Straube (1873-1950) und seine Familie begraben. Die Paul-Benndorf-Gesellschaft hat es auf Anregung einer Ärztin, deren Sohn Thomaner ist, restaurieren lassen. „Zu seiner Zeit war Straube einer der bedeutendsten Orgelvirtuosen der Welt“, erklärt Paul und nimmt das restaurierte Grabmal zum Ausgangspunkt eines Spazierganges, bei dem es viel zu entdecken gibt. Straube, der weder ein Abiturzeugnis noch ein akademisches Studium nachweisen konnte, galt als reiner Autodidakt, der sich aber durchaus souverän gegen jeden Konkurrenten zu behaupten wusste. 1919 begründete Straube das Kirchenmusikalische Institut, 1920 vereinigte er den Chor des Leipziger Bach-Vereins mit dem Gewandhauschor. Den Thomanerchor führte er mit zahlreichen Konzerten hinaus in die Welt und begründete damit dessen Ruhm. Die Vergoldung der Schrift besteht vollständig aus 24-karätigem Blattgold.

Das Grab des ehemaligen Thomaskantors Karl Straube hat die Paul-Benndorf-Gesellschaft restaurieren lassen. Es wurde frisch bepflanzt. Quelle: André Kempner

Die Grabanlage der Paul-Benndorf-Gesellschaft

Die Paul-Benndorf-Gesellschaft pflegt unweit des Nordtores und des Pavillons eine eigene Grabstätte, um ihre verstorbenen Mitglieder zu bestatten. Die hatte einst Großkaufmann Heinicke aus Gohlis angelegt. In Zeiten, in denen viele in namenlosen Urnenanlagen „verschwinden“, soll die Grabstätte ein Beispiel sein, wie zeitgenössische Bestattungskultur funktionieren kann. „Jeder, der bei uns Mitglied ist, hat das Recht, hier begraben zu werden“, sagt Paul. Ein Blickfang ist eine der Plastiken von einer knienden jungen Frau, die mit andächtiger und trauernder Mimik Rosen auf die Gräber streut. Der Bildhauer Heinrich Wadere hat sie einst geschaffen. Mit der Inschrift „Rosen auf das Grab gestreut und des Leids vergessen“ wollte Heinicke offenbar den Verlust seiner Frau und Tochter bewältigen.

Die Grabstätte der Paul-Benndorf-Gesellschaft. Quelle: André Kempner

Die Geologen-Gräber

Weiter geht es Richtung I. Abteilung, wo die Universität ihre Grabanlagen hat, entlang der Friedhofsmauer. Dort sind ein wenig abseits des Weges die Geologen-Gräber von Kossmat, Lauterbach und Credner zu finden, die die Gesellschaft hergerichtet hat. „Geologen aus ganz Europa haben einen Stein geschickt“, erläutert Paul. „Normalerweise ist es verboten, Steine auf Gräber zu legen. Doch wir haben eine Genehmigung von der Stadt bekommen.“ Ursprünglich war hier nur der Geheime Bergrat Professor Franz Kossmat bestattet. Die Grabstätte des international bekannten Geophysikers Professor Robert Lauterbach war aber gefährdet – deshalb wurde er umgebettet. Die Grabstele aus geschliffenen Rochlitzer Porphyr wurde restauriert und auf dem neuen Areal neu errichtet. Hermann Credner wurde vom Neuen Johannisfriedhof (inzwischen Park des Friedens) umgebettet. Credner beispielsweise hat das gesamte Königreich Sachsen kartiert. „Wir lassen die Anlage pflegen, damit sie in einem guten Zustand bleibt.“

Die Geologen-Gräber von von Kossmat, Lauterbach und Credner. Quelle: André Kempner

Die Wandstelle Volckmar – Voerster – Frentzel

Es ist ein Gesamtwerk mit bronzenen Bildwerken, Schrifttafeln und einem prächtigen schmiedeeisernen Einfriedungsgitter. Die drei verwandten Leipziger Verlegerfamilien Volckmar, Voerster und Frentzel haben drei Wandstellen erworben, die der Leipziger Bildhauer Josef Magr einheitlich gestaltet hat. Vier Relieftafeln thematisieren ikonografisch den Tod. „Diese bildlichen Darstellungen sind Unikate und auf Leipziger Friedhöfen als Kunstwerke einmalig – selbst überregional sind vergleichbare Zeugnisse der Sepulkralkunst nicht bekannt“, erklärt Paul. Die Paul-Benndorf-Gesellschaft hat für die Restaurierung der Kunstwerke, die in einem beschämenden Zustand und dem Verfall preisgegeben waren, gesorgt und dafür auch die Mittel besorgt, damit das das schwer geschädigte Einfriedungsgitter repariert und konserviert wird. Die Baalsdorfer Kunstschmiede Althammer hat bereits einen Teilabschnitt an der Wandstelle Voerster geschafft. Das Projekt, für das es auch Fördermittel des Freistaates Sachsen gibt, ist über mehrere Jahre angelegt. Zu finden ist die Anlage am Weg entlang der Friedhofsmauer.

Die Gräber der Verlegerfamilien Volckmar, Voerster und Frentzel. Quelle: Andre Kempner

Grabmal August Wilhelm Oelssner

Gleich um die Ecke, in der III. Abteilung, ist ein imposanter, überlebensgroßer Friedensengel zu entdecken, den ebenfalls Bildhauer Magr geschaffen hat. Er ziert die Gruftanlage für Kommerzienrat August Willem Oelssner und seine Familie, die Baurat Max Pommer entworfen hat. Mit 60 Quadratmeter Fläche ist sie eine der größten im Leipziger Raum. „Kein anderes Grabmal ist so zahlreich mit wertvollen Bronzerelieftafeln geschmückt“, so der Friedhofsexperte, der bereits in sieben Publikationen „Die Kunst im Stillen“ Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen beschreibt. Nr. 8 ist in Arbeit. Der Engel hält übrigens einen Lorbeerkranz in der rechten Hand. Das steht ikonographisch dafür, dass die hier Bestatteten den Lorbeer für ein erfolgreiches und untadliges Leben erhalten.

Die Gruftanlage Oelssner mit dem Friedensengel. Quelle: André Kempner

Grabmal Julius Meißner

Gegenüber ist das Grabmal Meißner zu entdecken – laut Paul eine „bemerkenswerte Symbiose zwischen Jugendstil und klassischer Tempelarchitektur. Das vom Berliner Bildhauer Fritz Klimsch geschaffene Grabmal besteht aus tonnenschweren Muschelkalksteinquadern. Im Zentrum steht eine überlebensgroße Engelsfigur mit gewaltigen Flügeln. Er mahnt in würdevoller Pose die Besucher zum Schweigen und zur ehrenden Andacht, um an die hier bestatteten 15 Toten der Familie des Industriellen zu erinnern. Julius Friedrich Meißner gründete 1861 die grafischen Werke für künstlerischen Farbendruck Meißner & Buch. Ein muskulöser Jüngling sowie eine junge Frau – als Symbol für die Nachgeborenen – knien vor dem Engel.

Das Grabmal Meißner mit der überlebensgroßen Engelsfigur. Quelle: André Kempner

Grabmal Heinrich Schaub

Zurück am Weg an den Wandstellen entlang kommt der Spaziergänger zum Grabmal des Leipziger Kurzwarenfabrikanten Heinrich Schaub, der einst in der Villa Springerstraße 1 in Gohlis residierte. 1909 erwarb der Kaufmann diese Wandstelle. Entstanden ist eine monumentale Anlage aus poliertem Granit, die Emil Franz Hänsel entworfen hat. Künstlerischer Blickfang ist ein kniender Jüngling vor einer Scheintür, die auf das ewige Reich der Toten hinweisen soll. „Dieses Werk von August Rantz erhielt einst auf der Weltausstellung in St. Louis eine Goldmedaille“, sagt Paul. Die Grabschöpfung nennt er einen Höhepunkt, aber auch das Ende traditioneller Wandstellenarchitektur mit dem Ersten Weltkrieg. Denn immer mehr wohlhabende Leipziger ziehen es vor, ihre repräsentativen Anlagen hinein in den prächtigen Parkfriedhof zu verlagern.

Das Grabmal des Leipziger Kurzwarenfabrikanten Heinrich Schaub. Quelle: André Kempner

Grabmal Julius Klengel

Wer einen weiteren Weg nicht scheut, sollte noch das Grabmal Julius Klengel in der XVIII. Abteilung besuchen. Ab 1881 war er 1. Solocellist des Gewandhausorchesters Leipzig und zugleich Lehrer am Leipziger Konservatorium. „Mit fünfzehn Jahren spielte er bereits im Gewandhausorchester und war schon bald ein gefragter Solist“, so Paul. Bestattet wurde er 1933 ursprünglich auf dem Neuen Johannisfriedhof, später im Jahre 1957 aber exhumiert und umgebettet. Der neue Johannisfriedhof (heute Friedenspark) wurde von 1846 bis 1950 als Begräbnisstätte genutzt. Das Klengel-Grab ist eines der nächsten Projekte, das die Paul-Benndorf-Gesellschaft gemeinsam mit einer Initiative von Gewandhausmusikern in einen würdigen Zustand versetzen will. Auch der Freistaat Sachsen beteiligt sich an der Restaurierung. „Danach wird es als Musikergrab gestaltet und zu erkennen sein“, kündigt Paul an.

Das Grab von Julius Klengel wird restauriert und als Musikergrab hergerichtet. Quelle: André Kempner

Die Paul-Benndorf-Gesellschaft trägt mit ihrer Arbeit dazu bei, der Friedhofskultur mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Immerhin ist es ein Kraftakt, herausragende Kunstwerke auf den Friedhöfen zu restaurieren und für die Ewigkeit zu erhalten. Die Gesellschaft betreibt eine Geschäftsstelle auf dem Südfriedhof, Eingang Prager Straße. „Wir freuen uns über alle, die unsere Arbeit unterstützten“, sagt Paul.

Von Mathias Orbeck