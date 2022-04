Leipzig

Es ist ein interessantes Freiluftmuseum der Grabmalkunst. Der Südfriedhof beherbergt nicht nur Ruhestätten für Generationen von Leipzigerinnen und Leipzigern, sondern ist durchaus auch ein Ort zum Abschalten und Entspannen. Das 78 Hektar große, parkähnliche Gelände am Fuße des Völkerschlachtdenkmals in Probstheida, dessen Wege in Form eines Lindenblatts gestaltet sind, eignet sich hervorragend für beschauliche Spaziergänge. Wer will, kann sie gleichzeitig als Exkursion durch die Kulturgeschichte Leipzigs nutzen.

Die Südseite der Kapellenanlage auf dem Südfriedhof Leipzig. Quelle: Wolfgang Sens

Das Herz an den Südfriedhof verloren

Einer, der das am besten weiß, ist der Leipziger Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul, der seit 2007 Interessierte regelmäßig über Friedhöfe führt, um sein vielfältiges Wissen rund um die Historie des Leipziger Begräbniswesens weiterzugeben. „Ich habe mein Herz an den Südfriedhof verloren. Er ist seit mehr als 40 Jahren mein Lebensinhalt“, bekennt der 69-Jährige, der auch mehrere Bücher wie die Bände „Kunst im Stillen“ schrieb. „Der Südfriedhof ist einer der schönsten Orte der Welt, ein Ort des Friedens, der Ruhe und Besinnung, die große Insel der Stadt, ein Garten Eden.“ Ab 1985 leitete Paul den Südfriedhof zunächst zwölf Jahre als technischer Direktor, danach machte er sich mit einem Fachbüro für Sepukralkultur selbstständig. Noch heute schaut er nahezu täglich vorbei.

Die Gruftanlage für Kommerzienrat August Willem Oelssner und seine Familie, die Baurat Max Pommer entworfen hat. Mit 60 Quadratmeter Fläche ist sie eine der größten im Leipziger Raum. Quelle: André Kempner

Ein überlebensgroßer Friedensengel

Eine seiner Lieblingsstätten ist das Grabmal Meißner in der III. Abteilung mit der überlebensgroßen Engelsfigur. Der Berliner Bildhauer Fritz Klimsch hat es entworfen. Der Engel mahnt in würdevoller Pose die Besucher zum Schweigen und zur ehrenden Andacht. Gegenüber ist nicht weniger imposant das Grabmal August Wilhelm Oelssner mit einem Friedensengel zu entdecken. Mit 60 Quadratmeter Fläche ist die Gruftanlage eine der größten im Leipziger Raum.

Zur Galerie Prägend für den Südfriedhof sind kunstvoll gestaltete Grabmale betuchter Familien, die ihn zum interessanten Freiluftmuseum der Grabmalkunst machen. Mittendrin steht ein riesiger Gebäudekomplex, der die Trauerhallen, das Krematorium und das Kolumbarium beherbergt.

„Wer einen Spaziergang macht, sollte dort unbedingt vorbeischauen“, empfiehlt Paul, der angesichts der Fülle historisch wertvoller Grabarchitektur regelrecht ins Schwärmen gerät. Diese für die Nachwelt zu restaurieren und bewahren, ist keine einfache Aufgabe. Mit 22 Mitstreitern gründete Paul im April 2008 die Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig. Die hat heute 263 Mitstreiter und nach wie vor große Pläne, um dem städtischen Friedhofsamt dabei zu helfen, die unzähligen Gräber von bedeutsamen Leipziger Persönlichkeiten zu bewahren. Der Friedhof selbst hat einen Etat von 45 000 Euro für seine denkmalgeschützten Grabmale, kann davon bei 25 bis 30 im Jahr wenigstens die Verkehrssicherheit herstellen und den weiteren Verfall verhindern. Die Gesellschaft hilft, Fördermittel einzuwerben.

Alfred E. Otto Paul an der Grabstätte der Paul-Benndorf-Gesellschaft auf dem Südfriedhof. Eine weitere soll in Kürze folgen. Quelle: Andre Kempner

Bestattungskultur von heute

Sie betreibt aber auch eine eigene Grabstätte, um ihre verstorbenen Mitglieder zu bestatten. Der Blickfang der Anlage ist die Plastik einer knienden jungen Frau, die mit andächtiger und trauernder Mimik Rosen auf die Gräber streut. Die Paul-Benndorf-Gesellschaft will in unserer Zeit, in der viele Verstorbene in namenlosen Urnenanlagen „verschwinden“, an einem Beispiel zeigen, wie zeitgenössische Bestattungskultur funktionieren kann. „Jeder, der bei uns Mitglied ist, hat das Recht, hier begraben zu werden“, erläutert Paul. Weil dies gut angenommen wird, entsteht derzeit eine zweites Sepulcrum der Gesellschaft mit einer weiblichen Trauernden auf einer Wiese mit Blick aufs Völkerschlachtdenkmal und den Glockenturm des Krematoriums. Bis Ostern sollen unweit der Buchen auch Bänke aufgestellt werden. Weitere solche Inseln sollen in den nächsten Jahren folgen. „Dies hat kein anderer Friedhof zu bieten.“

Ein wenig abseits des Weges sind die Geologen-Gräber von Kossmat, Lauterbach und Credner zu finden. Die Stadt Leipzig hat gestattet, dass Steine auf dem Grab liegen dürfen – was sonst auf dem Südfriedhof nicht üblich ist. Quelle: André Kempner

Eine Feierstunde wird es am 6. April, 14 Uhr, an den neu errichteten Geologen-Gräbern in der I. Abteilung geben. Am Tag genau vor 150 Jahren wurde der Universitätsprofessor Hermann Credner (1841-1913) damit beauftragt, das gesamte Königreich Sachsen zu kartieren. Ihm folgte Franz Kossmat (1871-1938), der dort auch seine letzte Ruhe gefunden hat, Credner wurde einst vom Neuen Johannisfriedhof (inzwischen Park des Friedens) umgebettet. In der Anlage liegt auch noch der international bekannte Geophysiker Professor Robert Lauterbach. „Für die Grabanlage haben Geologen aus verschiedenen Orten einen Stein geschickt“, erläutert Paul. Mittlerweile gibt es sogar einen Flyer, damit jeder nachschauen kann, wo der Porphyrtuff aus Rochlitz, der Basalt aus Scheibenberg, der Quarzporphyr aus Löbejün und viele andere Steine liegen.

Das Grab des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur auf dem Südfriedhof. Quelle: André Kempner

Wer möchte, kann in der II. Abteilung die Gräber von Lene Voigt, Werner Tübke, Jürgen Hart, Kurt Masur oder dem jüngst verstorbenen Thomaskantor Georg Christoph Biller besuchen, das zunächst mit einem Holzkreuz geschmückt ist. Es soll aber noch einen Grabstein bekommen, heißt es. Instandgesetzt hat die Benndorf-Gesellschaft gemeinsam mit einer aus Gewandhausmusikern bestehenden Initiative eine weitere Ruhestätte: das Grabmal Julius Klengel in der XVIII. Abteilung. Ab 1881 war er 1. Solocellist des Gewandhausorchesters Leipzig und zugleich Lehrer am Leipziger Konservatorium

Das Grabmal Julius Klengel wurde von der Paul-Benndorf-Gesellschaft sowie Gewandhausmusikern kürzlich restauriert. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck