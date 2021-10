Leipzig

In Deutschland feiert die evangelische Kirche am 31. Oktober den Reformationstag und erinnert an die 95 Thesen von Martin Luther, die der Theologe im Jahr 1517 an die Schlosskirche Wittenberg genagelt hat. Seit vier Wochen sind in Mitteldeutschland die Bäcker und Konditoren damit beschäftigt, ein Rosinengepäck zu Ehren des traditionellen Feiertags für ihre Kundschaft zu kreieren. Das Reformationsbrötchen aus süßem Hefe- oder Stollenteig hat eine lange Tradition und findet reisenden Absatz, ob zum morgendlichen Kaffee oder für den kleinen Hunger zwischendurch.

Zur Geschichte

Die Geschichte des Reformationsbrötchens ist bis heute weitgehend ungeklärt. Warum und wann das Schlemmergebäck seinen Siegeszug auch in Sachsen feierte und seitdem Jahr für Jahr im Oktober für einen süßen Hype in den Bäckereien sorgt, lässt sich nicht genau datieren. Die Zubereitung von Hefeteig ist schon seit dem 15./16. Jahrhundert verbrieft, und gebacken wurde damals schon mit eingelegten, kandierten Früchten. Eine Theorie besagt, dass seine Ursprünge im katholischen Brauchtum liegen. Matthias Zender, ein Volkskundler des 20. Jahrhunderts, schrieb in den 1970er-Jahren in seinem Aufsatz „Gestalt und Wandel“, dass das katholische Martinshörnchen schon weit vor der Reformation den Weg nach Osten gefunden habe und im Staat Sachsen zum Reformationsbrötchen umgewandelt wurde.

Oder ist es doch nur ein Marketing-Gag eines geschäftstüchtigen Handwerksmeisters? Bäcker und Konditor Frank Jäger aus der Lutherstadt Wittenberg gibt zu bedenken, dass Sultaninen und Mandeln erst um 1800 zu erschwinglichen Rohstoffen wurden. „Und wenn der Handwerker nichts zu tun hat, sucht er sich etwas, womit er Geld verdienen kann“, spekuliert der 58-Jährige über die Entstehung des Reformationsbrötchens. In seiner Backstube werden nur fünfzackige Lutherrosen gestempelt. „Was anderes kommt bei mir nicht in die Tüte“, lacht der Inhaber der christlichen Traditionsbäckerei, der am Sonntag beim traditionellen Reformationsfest in seiner Heimatstadt für süße Gaumenfreuden sorgt.

Genaues weiß man im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig auch nicht. Die Historiker schütteln den Kopf über diese sehr spezielle Frage nach dem Ursprung des Gebäcks. Fest steht nur, dass die heutigen Exemplare einen Durchmesser von circa 13 Zentimetern, meist vier Ecken und in der Mitte einen roten Klecks haben. Die Zubereitung der Brötchen variiert je nach Rezept und auch die Geschmackserlebnisse sind verschieden – etwa klebrig süß, manchmal knusprig oder sehr fluffig.

Lutherrose, Bischofsmütze oder vier Mitstreiter?

Die Auffassungen über die Darstellungen gehen auseinander. Alles nur eine Glaubensfrage? Jeder hat so seine Theorie. Die einen sagen, es sei Luthers Rose mit einem Herz in der Mitte, das Siegelzeichen des Reformators, mit dem er seine Schriften signiert hat. Das Original habe fünf Ecken, die meisten Reformationsbrötchen sind allerdings vierzackig. „Da stecken technische Gründe dahinter. Eine Vierteilung des Teiges ist für uns Bäcker einfacher“, erklärt der Leipziger Konditormeister Carlo Friedemann aus dem gleichnamigen Familienbetriebs. Der 33-Jährige mit der weißen Uniform stempelt jedes einzelne Teil mit der Hand, andere Zunftkollegen hingegen benutzen zur Ausformung der Ecken Scheren.

Die Friedemanns sind der Meinung, dass die süßen Hefeteilchen die Form einer Bischofsmütze darstellen. „Als der Bäcker aus dem Fenster schaute und von oben einen Geistlichen mit seiner Mütze sah, kam ihm die Idee zu diesem Form“, erzählt Inhaber Jens Friedemann, der das Unternehmen in vierter Generation führt. Diese Theorie sei plausibel fürs Volk und das Handwerk, sagt er weiter. Es existiert aber noch eine vierte Erklärung: Die Ecken der Brötchen seien Luthers Mitstreitern gewidmet, so die Legende.

Tradition im Hause Friedemann

Den Laden in der Leipziger Riemannstraße hat sein Urgroßvater 1930 von zwei alten Frauen gekauft, weiß Junior Carlo zu berichten. Das Rezept für die Reformationsbrötchen habe er von seinen Vorfahren geerbt. „Das Grundrezept ist immer ähnlich geblieben. Bis auf die Kriegszeiten. Da gab es nämlich kein Marzipan“, weiß er aus Erzählungen seiner Großeltern.

Für den leichten Stollenteig benötigen Friedemanns Rumrosinen, Zitronat und Orangeat, Butter, Mandeln und Mehl, Zucker, Hefe und eine Brise Salz. Den Klecks kreieren die Konditormeister aus Marzipan und einer Vierfrucht-Marmelade. Aroma und Feuchtigkeit ihrer hauseigenen Leckerei kämen von den getränkten Rosinen, ist sich die Familie sicher. Und auch der Guss aus Zuckerfondant sei besonders schmackhaft, sagt die Kundschaft.

Vorboten des Stollens

„Das Reformationsbrötchen ist eine willkommene Abwechslung für uns und damit auch etwas Besonderes“, meint der 59-jährige Inhaber. Als Vorbote des Stollens passe es gut zur kalten Jahreszeit.“ Die Produktion hat sich täglich von 50 auf 300 Stück gesteigert. Nun verschwinden sie wieder für ein Jahr aus dem Laden. Vergangenen Mittwoch wurde die Backstube schon umgerüstet – ab sofort läuft die Produktion von Stollen und Weihnachtsspezialitäten. „Wir suchen dringend Personal, falls uns jemand unterstützen will“, sagt Annett Friedemann. Erst einmal versammelt sich die Familie am letzten Oktoberwochenende am Kaffeetisch – selbstverständlich mit den süßen Reformationsbrötchen aus der eigenen Backstube.

Reformationsbrötchen mit fünf Ecken

Yvonne Hilla vom „Raum für zeitgemäßes Kochen“, die gerne experimentiert und Neues ausprobiert, hat vorab exklusiv eine vegane Variante des Reformationsbrötchens in Form der originalen Lutherrose mit fünf Ecken gebacken.

Rezeptvorschlag Zutaten für vier größere oder sechs kleine Brötchen: 250 Gramm Dinkelmehl 630, 20 Gramm frische zimmerwarme Hefe, ein Esslöffel Dattelsüße oder Rohrohrzucker, 115 Milliliter lauwarme Hafermilch, 25 Gramm Alsan (Margarine), 50 Gramm Rosinen, 25 Gramm grob gemahlene ungeschälte Mandeln, ein Esslöffel Orangeat, ein Esslöffel Zitronenzeste, optional ein halber Esslöffel Cashew-Mus, vier Teelöffel Schwarzbeer-Fruchtaufstrich (oder eine Frucht der Wahl). Nach dem Backen zwei Esslöffel Alsan und zwei Esslöffel Zucker. Zubereitung: Das Mehl in eine Schüssel füllen und eine Mulde formen. Die Hefe zerbröckeln und mit dem Zucker in die Mulde geben, wieder mit Mehl bedecken und 30 bis 60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Die warme Hafermilch langsam einarbeiten und den Vorteig circa zehn Minuten gut durchkneten bis ein homogener Teig entsteht. Wieder eine Stunde warm ruhen lassen. Den Vorteig mit den restlichen Zutaten vermischen, noch einmal gut durchkneten, bis der Teig nicht mehr klebt und erneut eine Stunde warm ruhen lassen. Ein Bachblech mit Backpapier auslegen und den Teig vierteln. Je ein Viertel zu einer Kugel formen (nicht mehr kneten) und die Kugeln auf dem Backblech mit Abstand verteilen (Dinkelmehl fließt etwas mehr als Weizen). Mit einer Teigkarte fünf Segmente eindrücken. Anschließend mit der Rückseite eines Teelöffels mittig eine Mulde formen und diese mit dem Schwarzbeer-Fruchtaufstrich füllen. Die Teiglinge können noch etwas ruhen, während der Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizt. Dann 15 bis 20 Minuten backen und noch heiß mit der geschmolzenen Margarine bestreichen und mit Puderzucker garnieren. Am besten frisch genießen!

„Natürlich geht nichts über das Originalrezept der Reformationsbrötchen, aber das ist mal eine nicht ganz so zuckrige Variante“, sagt die Pflanzenköchin und wünscht gutes Gelingen!

