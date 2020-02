Kühles Sushi, flammender Grill – So schmeckt es im Mifune in der Leipziger Münzgasse

Leipzig

Als in den 1990er-Jahren Hiroshi Hayashi Leipzig im Restaurant Yamato mit der bis dahin wenig bekannten, japanischen Esskultur beglückte, war die Begeisterung groß. Sushi und Sashimi von einem japanischen Sushi-Meister, der außerdem an Teppanyaki-Tischen vor aller Augen rohes Fleisch und Fisch mit hoch züngelnden Flammen nicht abfackelte, sondern auf den Punkt grillte und flambierte – das war neu hier.

André Jenrich holte Hayashi 2008 in das von ihm mitbegründete Restaurant Mifune in der Münzgasse, wo der begnadete Koch seine Kunst im Zusammenspiel von Küchentechnik, Ambiente und Service auf die Spitze trieb. Inzwischen ist der alte Meister im Ruhestand. Eine junge Crew hat das Zepter der „Drei Schiffe“ übernommen, wie der Name aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt heißt. Noch immer ist hier großes Kino zu erleben, wenn auch in einer etwas abgespeckten Version. Aber der Reihe nach …

Zur Galerie So sieht es im Mifune in der Münzgasse aus.

Imposante Bühne für die Kochkunst

Bei der telefonischen Reservierung von zwei Plätzen bat der freundliche junge Mann am Ende der Leitung darum, zu akzeptieren, dass auch andere Gäste mit am Grill sitzen werden. Wir haben nichts dagegen, ergibt sich doch gerade durch die Nähe, abgegrenzt durch zwei Kunstblumen, eine gute Stimmung mit hohem Erlebniswert während des Essens. Bevor es losgeht bekommt jeder ein feuchtes, heißes Tuch zum Frischmachen.

Zeit, für einen Blick ringsum: Nach wie vor beeindruckt das edel anmutende Interieur der Architektin Corry von der Decken. Klar dominieren Rot, Schwarz und Naturtöne in Verbindung mit Kirschholz, Schilftapeten sowie Quadraten und Kreisen, die sich zum Beispiel an den Ausschnitten der Holzlamellen im Fenster wiederholen. Die drei Teppanyaki-Grills stehen weiter hinten vor tiefroten Wänden mit goldenen, indirekt beleuchteten Scheiben. Der offene Raum gibt den Köchen eine imposante Bühne, ihre Kunst zu zelebrieren.

Sushi , Suppe, Ente – breites Spektrum

Bei der Speisenauswahl empfiehlt sich die Orientierung am vorgeschlagenen Menü. Die Zutaten selbst sind weniger exotisch, als man vielleicht vermuten würde. Die einzelnen Gänge bieten ein breites Spektrum mit diversen Nigiri- und Maki-Sushi, Sashimi, Udon- und Misosuppe, Tempura-Varianten sowie Filets von Rind, Schwein oder Barbarie-Ente. Vegetarier können fisch- und fleischlos essen. Reis als Beilage wird gekocht oder gebraten angeboten, auf Wunsch mit Knoblauch, der auf dem Grill einen unwiderstehlichen Duft entfaltet. Als Dessert steht auch Dorayaki auf der Karte: japanischer Eierkuchen, gefüllt mit süßen, roten Bohnen. Nach dem Genuss meines mehrgängigen Fisch-Menüs bin ich aber ganz froh, dass „nur“ Maccha-Eis (aus grünem Tee) vorgesehen ist.

Mit Cognac flambiert

Die Komponenten aus Gemüse, Fisch und Fleisch, alle frisch und hochwertig, werden in der Küche aufgeschnitten und roh am Grilltisch präsentiert. Dann macht sich der Koch an die Arbeit und gart die Zutaten jeweils separat nacheinander. Beim Würzen klopft er sanft an Salz- und Pfeffermühle oder träufelt Reisschnaps dazu.

Absoluter Höhepunkt jeder Inszenierung ist das Flambieren mit Cognac – wenn für einen kurzen Augenblick bei gedimmtem Licht Flammen hochschlagen und genau im richtigen Moment erlöschen, ohne das Fleisch zu verbrennen. Die Haut der Fische (Lachs und Dorade) zieht unser Koch beim Grillen versiert ab, um sie knusprig und würzig als Beilage zu servieren. Die Garnelen schneidet er beim Grillen auf, so dass zwei Hälften wie Kraniche nach oben ragen. Der junge Mann erreicht (noch) nicht die Fingerfertigkeit von Hiroshi Hayashi. Aber, fair play: Er macht seinen Job gut, hochkonzentriert und sauber.

Japanischer Whisky und Süßkartoffelschnaps

Auch schön: Das Getränkeangebot hat sich erfreulich entwickelt und setzt mit grünem Tee, Sake, Asahi-, Kirin- und Sapporo-Bier, japanischen Whiskys, Süßkartoffelschnaps und Cocktails wie Yuzu Gin Tonic sowie internationalen Weinen interessante Akzente.

Steckbrief: Mifune Anschrift: Münzgasse 18-20, 04107 Leipzig, Tel. 0341-529 70 90, www.mifune-leipzig.de. Konzept: japanisches Restaurant. Extras: Original Teppanyaki-Grills. Geöffnet: Dienstag bis Sonntag, 18 bis 23 Uhr. Preise: Vorspeisen ab 4,90 Euro, Suppen ab 3,50 Euro, Sushi – zwei Stück ab 4,50 Euro, Hauptgerichte ab 19 Euro (ohne Beilagen), Desserts 2,70 bis 8,50 Euro. Kartenzahlung: Girocard; Kreditkarten plus drei Prozent Gebühr. Gesamtnote: 9,2/10. Essen: 9. Service: 8,5. Ambiente: 10. Fazit: Im Kneipen-Mix der Münzgasse setzen die „Drei Schiffe“ einen eigenen, hochwertigen Akzent, ohne Gäste zu überfordern.

Korrekt kalkuliert

Die Menüs am Teppan-Yaki-Grill kosten in der günstigsten vegetarischen Variante, die ein Tofu-Steak vorsieht, knapp 30 Euro. Das Fischmenü wird uns für 52 Euro, das mit Barbarie-Ente zu 59 Euro serviert. À la carte sollte man für einen Hauptgang etwa 20 Euro plus Beilagen einplanen. Angesichts der gebotenen Qualität und der professionellen Leistung scheint das sicher nichts für alle Tage, aber korrekt kalkuliert.

Von Petra Mewes