Systemumbau statt Robin Hood – Kommentar zur Demo in Leipzig

Leipzig

Den Reichen nehmen, den Armen geben – das klingt nach Robin Hood. Und das Motto des Bündnisses „Wer hat, der gibt“ wirkt so, als ginge es um eine freiwillige Gabe, um den edlen Verzicht für das große Ganze. Dabei sind die Parolen irreführend. Denn das, was die Demonstranten da am Sonnabend in Leipzig forderten, ist nicht weniger als ein radikaler Umbau des Systems unter massivem Zwang.

Lebensrealität ist alles andere als gerecht

Natürlich ist unsere Lebensrealität alles andere als gerecht. Einer OECD-Studie zufolge ist die jährliche Steuer- und Abgabenlast für Arbeitnehmer weltweit nirgends so hoch wie in Deutschland. Und doch scheint immer wieder Geld für das Gemeinwohl zu fehlen, betrachtet man etwa baufällige Schulen und marode Straßen. Der Umgang mit dem vom Steuerzahler erarbeiteten Geld wirkt nicht selten verantwortungslos, wie die jüngsten Skandale um Großbestellungen unbrauchbarer FFP2-Masken zeigen. Insofern hat das Umverteilungsbündnis durchaus recht, wenn es eine andere Steuerpolitik fordert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vermögende sitzen überwiegend nicht auf Privatinseln

Allerdings wirkt die Weltsicht der Umverteiler etwas schlicht. Vermögende sitzen überwiegend nicht auf Privatinseln oder in eigenen Jets, sondern tragen unternehmerische Risiken, betreiben mittelständische Betriebe. Sie brauchen ein wirtschaftsfreundliches Umfeld und nicht noch höhere Steuern. Und dass ausgerechnet in der Stadt der Friedlichen Revolution unter Beifall die marxistische Utopie einer klassenlosen Gesellschaft beschworen wird, wirkt einfach nur grotesk.

Von Frank Döring