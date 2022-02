TV-Star Sanna Lindström kleidet jetzt auch Leipziger Bräute ein

Leipzig

Brautmodengeschäfte gibt es einige. Auch in Leipzig. Doch die neueste Einrichtung dieser Art in der Messestadt fällt ziemlich aus dem Rahmen. Denn wer durch die Münzgasse läuft und die Fensterfronten der dortigen Ladenlokale abschreitet, wird in Augenhöhe kein einziges Geschäft ausmachen, in das Frauen in Erwartung des vermeintlich schönsten Tages ihres Lebens hineinzudrängen gewillt wären. Wer zu Sanna Lindström möchte, der muss seine Blicke in die Höhe richten. In der zweiten Etage des Eckhauses Nummer 28 verrät ein Erker, was einen auf 350 Quadratmetern erwartet: ein bildschönes Ambiente mit hübsch anmutenden Textilien für den durchaus besonderen Anlass. Ein nobles Paradies für angehende Bräute. Eine Wohlfühloase selbst für Außenstehende und Heiratsverweigerer. Denn diese frischsanierte alte Jugendstilwohnung bietet neben knarrendem Parkett und stuckverzierten Decken noch einen Traum von Berliner Ofen.

Leipzig ist die sechste Dependance

Die sympathische junge Schwedin Sanna Lindström ist mit ihrem gleichnamigen jungen Brautmode-Label im Januar nun auch im deutschen Osten angekommen. Dependance Nummer sechs nach Ratingen, Mönchengladbach, Krefeld, Hamburg und München wurde – Leipzig. Das nimmt nicht weiter wunder, denn zur Metropole an Pleiße und Weißer Elster pflegt die 31-jährige Geschäftsfrau vom Niederrhein eine besondere Beziehung. Hier hat die TV-Produktionsfirma „99pro media“ ihren Sitz. Das Unternehmen aus der Schwägrichenstraße zeichnet für die Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ verantwortlich, die montags bis freitags, jeweils ab 13 Uhr und ab 17 Uhr, auf VOX zu sehen ist. Aus dem Format, bei dem Bräute in spe auf Brautkleid-Suche gehen, ist Sanna Lindström nicht mehr wegzudenken. „Ich war quasi vom Start weg mit von der Partie. Die Sendung zieht regelmäßig 1,5 Millionen Menschen in ihren Bann. Sie hat mir sehr dabei geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen“, erzählt die selbstbewusste Firmengründerin, die aus Uppsala stammt und mit einem Deutschen verheiratet ist.

In ihrem Leipziger Atelier, einer geräumigen Wohnung in der Münzgasse, bereitet sich Sanna Lindström (links) zusammen mit Filialleiterin Esther Vogel auf den Besuch einer Kundin vor. Quelle: Wolfgang Sens

Die Erinnerungen an die Hochzeit helfen aus der Depression

Wegen ihres Herzensmannes Simon, den sie als Rucksacktouristin in Vietnam kennengelernt hatte, und weil sie nach vier Semestern Medizin in ihrem Studium für sich keine Zukunft mehr sah, zog Sanna Lindström 2014 nach Mönchengladbach, wo der frisch Angetraute damals lebte. Doch der Wechsel nach Nordrhein-Westfalen, die sprachlichen Barrieren und die berufliche Perspektivlosigkeit stürzten die junge Frau nach und nach in ein tiefes seelisches Loch. Sanna Lindström wurde depressiv, über viele Monate beherrschte die Krankheit sie und ihr Leben, das nicht wirklich ein erfülltes war. Was sie hin und wieder fröhlich stimmte, waren die Erinnerungen an die Hochzeitsfeierlichkeiten im schönen Uppland – und der Blick auf ihr Brautkleid. Das hatte sie seinerzeit selbst entworfen und überwiegend auch selbst geschneidert; weil in keinem Laden, den Sanna Lindström vor dem großen Fest betreten hatte, das Passende zu finden war. Schon als Jugendliche hatte die blonde Schwedin mit Vorliebe Verkleidungspartys gefeiert und wahnsinnig gern genäht. Beim Designen des eigenen Brautkleides war sie geradezu zur Höchstform aufgelaufen. Daran erinnerte sich Sanna Lindström in der Phase der Depression – und fasste Mut. Ihr Mann Simon, ein Marketingexperte, war genauso Feuer und Flamme für die Idee und unterstützte seine Angebetete nach Leibeskräften. Er half ihr dabei, dass die Brautmode seiner Frau in den sozialen Medien ein vielbeachteter Hit wurde. Was folgte, war die tausendfach gestellte Frage: „Wo kriegt man so etwas?“ Und was noch folgte, war die Eröffnung des ersten Ateliers 2017 in Ratingen. Seither wächst und gedeiht das Geschäft.

„Hier muss niemand Hemmungen haben“

Das Konzept von Sanna Lindström klingt recht einfach: Jede Frau bekommt das, was sie ausmacht; das, worin sie sich wohlfühlt. „Ich möchte, dass sich jede Kundin beim Blick in den Spiegel in sich selbst verliebt, sich rundum schön fühlt“, sagt die Schöpferin vieler geschmackvoller Tops und Röcke, Jäckchen und Kleider. „Sie soll sich fallen lassen können, wenn sie zu uns kommt. Deshalb ist mir eine ansprechende Umgebung auch so wichtig. Die Beratung dauert zwei Stunden, in denen die Braut verschiedene Modelle anprobieren darf. Das machst du nicht, wenn du dich jedes Mal in eine enge Kabine zwängen muss“, begründet Sanna Lindström, warum ihre Ateliers samt und sonders in schmucken Immobilien zu finden sind.

Auch in der Münzgasse taucht jede Kundin in ein geräumiges Zimmer ein – für die Dauer der Anprobe so etwas wie ihre Hochzeitssuite. „Wir können vier Frauen gleichzeitig beraten“, betont Esther Vogel (26), die Leiterin der Leipziger Filiale. Und willkommen sind ausdrücklich alle – die Damen mit den Idealmaßen und die Damen mit Größe 60. „Hier kriegt jede Braut ihr individuelles Kleid. Hier muss niemand Hemmungen haben“, sagt Sanna Lindström.

