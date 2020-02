Täuschend echt: Falsche Aufkleber auf Leipziger Fahrscheinautomaten sorgen für Verwirrung

Leipzig

Die charakteristisch gelb-blaue Farbcombo, die Schriftart, die Logos: Auf den ersten Blick deutet alles darauf hin, dass die Aufkleber, die am Sonntag auf zahlreichen Fahrkartenautomaten in Leipzig auftauchten, eine echte Aktion der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) bewerben sollten. Und was für eine: Vom 2. bis zum 9. Februar sollen Fahrten mit Bus und Straßenbahn für alle gratis sein, vorgeblich als Dankeschön für die Teilnahme an der Oberbürgermeisterwahl. „Gemeinsam erreichen wir alles. Heute sogar kostenlos“, heißt es auf den Aufklebern.

Wer jedoch bei den LVB nachfragt, erhält eine eindeutige Antwort: Eine derartige Aktion gibt es nicht, bei den Stickern handelt es sich um Fälschungen. „Aufkleber werden entfernt und Strafanzeige wird erstellt“, teilte das kommunale Unternehmen am Sonntag in den sozialen Netzwerken mit. Das bestätigt sich auch auf Anfrage.

Begründet wird das vorgebliche Dankeschön an alle Wählenden als „erster Schritt“ für „mehr Klimaschutz und gemeinsame Teilhabe“. Dazu sind die Logos der LVB, der Stadt Leipzig, des Bundesumweltministeriums sowie der Parteien SPD, CDU, Linke und Grüne abgedruckt.

Falsche Wahlwerbung in der Woche zuvor

Ein vergleichbarer Vorfall hatte sich wenige Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig ereignet. Unbekannte hatten vielerorts professionell aufgemachte Flyer verteilt, in denen offensiv für eine Abwahl von Burkhard Jung ( SPD) geworben wurde. Das Pikante: Durch die Verwendung des Marketingwappens wirkten die Zettel auf den ersten Blick wie eine amtliche Mitteilung. Die Stadtverwaltung wollte jedoch keine rechtlichen Schritte unternehmen, da das Wappen zur freien Verwendung entwickelt wurde, die Urheber unbekannt sind und der Inhalt der Flugblätter nicht strafbar war.

Von CN