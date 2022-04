Leipzig

Preissteigerungen, steigende Zahlen von Geflüchteten, immer mehr einheimische Bedürftige, Personalnot – die Tafel Leipzig schlägt Alarm. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen werden wir nicht mehr lange Menschen so versorgen können wie bisher“, warnt Tafel-Chef Werner Wehmer.

Allein rund 80 Menschen, die aus der Ukraine nach Leipzig geflüchtet sind und oft nichts zu essen haben, standen am Montag Schlange vor der Ausgabestelle in der Jordanstraße, der Zentrale der Tafel. „Die Hälfte musste ich wegschicken, weil wir den Andrang nicht bewältigen konnten“, berichtet Wehmer. Bisher konnten Geflüchtete montags und donnerstags kommen, um in die Kundenkartei aufgenommen zu werden. „Um das zu gewährleisten, haben wir in dieser Woche für Dienstag eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen.“

Enormer Zuwachs von Kunden

Unabdingbar für die Registrierung war die Einstellung einer Studentin, die Russisch, Ukrainisch und Deutsch spricht. Doch der enorme Zuwachs von Kundinnen und Kunden aus dem Land, das unter Putins Krieg leidet, ist längst nicht der einzige kritische Punkt, der den Chef und sein Team außer Atem bringt. Auch der deutliche Preisanstieg bei Lebensmitteln und Kraftstoffen wirkt sich aus: Immer mehr Haushalte werden belastet und so auf Unterstützung durch die Tafel zurückgeworfen. „Das war schon während der Pandemie spürbar und wird durch den Krieg noch heftiger“, so Wehmer.

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen zur Leipziger Tafel in die Jordanstraße in Leipzig. Hier helfen Kateryna Golovko und Dimitrij Sacharow bei der Lebensmittelausgabe. Quelle: André Kempner

Jahrelang lag die Zahl der Bedürftigen, die die fünf Ausgabestellen aufsuchten, bei rund 12 000. Seit Ausbruch der Pandemie wuchs sie auf 16 500, der aktuelle Stand liegt bei 18 000. „Wir geraten immer mehr in eine Verantwortungsrolle, die eigentlich dem Staat zukommt“, kritisiert Wehmer. Nicht zuletzt manövriert die dramatische Entwicklung die Tafel selbst in eine schwierige Lage: Um mehr Quellen für Nahrungsmittelspenden anzuzapfen, legen die Fahrer immer weitere Strecken zurück, und hier schlagen die Spritpreise ins Kontor.

Ware könnte knapp werden

Wehmer bezweifelt, dass – bei anhaltendem Zuwachs Geflüchteter und prekärer Lage vieler Haushalte – die Ware auf Dauer ausreicht. Zu allem Übel kommt der wegen der hohen Inzidenzen gewachsene Krankenstand im Team hinzu. Kurzum: Die Einrichtung benötigt mehr Helferinnen und Helfer, mehr Lebensmittelspenden und mehr finanzielle Mittel.

Werner Wehmer appelliert an die Kommune: „In dem Sonderbudget von neun Millionen Euro, das der Stadtrat für die Flüchtlingshilfe beschlossen hat, muss die Tafel dringend und ohne bürokratischen Aufwand berücksichtigt werden.“ Auch auf zivilgesellschaftliches Engagement ist sie angewiesen; Wehmer hofft daher auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Impulse dafür gibt es: Die Bäckerei Wendl informierte am Dienstag darüber, dank einer Sonderaktion 3200 Euro für die Ukraine-Hilfe der Tafel überweisen zu können. Und am selben Vormittag kam der russische Regisseur Dimitrij Sacharow mit ukrainischen Künstlerinnen seines „Sandtheaters“ zu einem Einsatz in die Jordanstraße, um Ware zu sortieren und beim Übersetzen zu helfen. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit“, betont Sacharow, der Putins Kriegklar verurteilt.

Von Mark Daniel