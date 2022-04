Tafel Leipzig verhängt Aufnahmestopp für Bedürftige

Leipzig

Die Tafel Leipzig hat einen Aufnahmestopp für Neukundinnen und Neukunden an allen Ausgabestellen verhängt. Gründe sind der Ansturm vor allem von Geflüchteten aus der Ukraine, die sinkende Zahl gespendeter Lebensmittel sowie die nach wie vor angespannte Personalsituation.

Was Werner Wehmer befürchtet hat, ist eingetreten. „Um die Bestandskunden inklusive der bisher Angemeldeten aus der Ukraine weiter versorgen zu können, müssen wir jetzt auf die Bremse treten“, sagt der Chef der Tafel. Trotz der Belieferungen durch die langjährigen Partner und Lebensmittelspenden von Bürgerinnen und Bürgern sei der Bedarf nicht mehr zu decken. Aktuell werden 18 000 Menschen an fünf Ausgabestellen versorgt. Vor dem Zustrom Geflüchteter lag die ohnehin seit Pandemie-Ausbruch gestiegene Zahl bei 16 500.

Ehrenamtliche gesucht

Der Aufnahmestopp gilt für Bedürftige aller Nationalitäten. Prekär ist zudem die personelle Lage. „Die Tafel Leipzig verzeichnet seit Monaten einen akuten Personalmangel, der auch krankheits- und quarantänebedingt durch Mehrarbeitszeit der meist ehrenamtlichen Mitarbeitenden nicht zu kompensieren ist“, heißt es in einer Mitteilung. Händeringend gesucht werden Ehrenamtliche, die ein bis zwei Tage pro Woche bei der Tafel arbeiten können. Anmeldungen sind per Mail an kontakt@tafel-leizig.de möglich.

Auch die Küchen der Ausgabestellen sind seit Monaten nicht im Betrieb, da es keinen festangestellten Koch mehr gibt. Derzeit kochen an jedem Donnerstag in der Lindenauer Ausgabestelle Jordanstraße Gastronominnen und Gastronomen ehrenamtlich für die Tafel-Kundschaft ein warmes Mittagessen. Auch in diesem Bereich werden weiterhin Freiwillige gesucht.

Von Mark Daniel