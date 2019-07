Leipzig

Die Leipziger Tafel versorgt rund 15 000 Bedürftige regelmäßig mit frischen Lebensmitteln und Essen. Eine der ehrenamtlich Engagierten dort ist Steffi Naumann. Die 65-Jährige, die als Erzieherin in Kindergärten und in einem Hort gearbeitet hat, gehört seit sieben Jahren zum Team, das dringend weitere Helfer sucht. Naumann spricht im Interview über ihre Erlebnisse, Begegnungen – und warum ihr diese Arbeit großen Spaß macht.

Wie sind Sie auf die Tafel aufmerksam geworden?

Durch einen Artikel in der LVZ Ende 2012. Ich habe mich mit einigen Anderen in der Ausgabestelle Jordanstraße gemeldet und eine Einweisung mitgemacht.

Was hat Sie überzeugt, dass die Tafel für Sie das Richtige ist?

Ich habe vor Ort sehr schnell einen Eindruck davon bekommen, wie wichtig und hilfreich hier ein Engagement ist und dass hier eine gute Atmosphäre herrscht. Weil ich als Erzieherin den Umgang mit Kindern gelernt habe, bot es sich an, auch hier etwas in dieser Richtung zu machen, und so ist etwas Neues gewachsen. Zu Hause herumsitzen, das kam für mich nicht in Frage.

Was machen Sie mit den Kindern?

Vor Weihnachtsfeiern, Ostern oder Einschulungen bastele ich viel mit ihnen, verschiedenste Sachen. Bevor es die Geschenke gibt, sind alle kreativ, das macht sehr viel Spaß. Das Material dafür besorge und bezahle ich selbst, und das mache ich gern.

Was gehört sonst zu Ihren Aufgaben?

Jeden Dienstag habe ich mich zunächst um das Sortieren gekümmert, inzwischen gebe ich am Tresen Brot und Brötchen aus. Donnerstags fahre ich im Tafel-Auto mit zur Ausgabestelle nach Paunsdorf, dem Standort der Heilsarmee, wo wir etwa 130 Kunden bedienen. Pro Woche bin ich rund zwölf Stunden für die Tafel da.

Haben Sie immer genug Ware?

Dank der Unterstützung vor allem von Discountern und Supermärkten gibt es wenig Engpässe. Wir profitieren teilweise von der Überproduktion der Ernährungsindustrie. Noch heute haben wir kiloweise Schoko-Osterhasen, die niemand gekauft hat. So etwas finde ich fürchterlich.

Was für Menschen kommen zur Tafel?

Sowohl Junge als auch Alte, Deutsche wie Ausländer. Manche haben nie beruflich Fuß fassen können, andere waren früher wohlhabend und stehen nach Vorfällen oder Schicksalsschlägen vor dem Nichts. Fassungslos macht mich manchmal, wie viele junge Leute zu uns kommen, obwohl auf dem Arbeitsmarkt so händeringend welche gesucht werden.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Da muss man natürlich vorsichtig sein, jeder hat sein Schicksal. Manche können aus psychischen oder anderen gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten, oder nach harten Einschnitten in ihrem Leben. Bei dem einen oder anderen ist es aber auch Bequemlichkeit. Sie kommen mit staatlichen Zuschüssen ohne Job klar. Wer wie ich selbst jahrzehntelang gearbeitet und Steuern gezahlt hat, muss da schon mal tief Luft holen.

Was macht Ihnen bei der Tafel Spaß?

Der Kontakt mit den Menschen. Wenn man mal einen kleinen Scherz macht und freundlich mit ihnen umgeht, gibt es immer positive Reaktionen, es wird viel gelacht. Die Leute spüren auch, dass wir Achtung vor ihnen haben, das tut ihnen gut.

Die Tafel sorgt dafür, dass Ware nicht im Müll landet. Was halten Sie vom aktuell diskutierten Containern, also dem Einsammeln von Lebensmitteln aus Mülltonnen?

Nichts. Das hat zum einen mit Menschenwürde zu tun, niemand sollte zu so etwas gezwungen sein. Zum anderen sind die Lebensmittel aus hygienischen Gründen oft nicht mehr wirklich essbar und können krank machen. Die Leute sollten lieber zur Tafel kommen, hier gibt es ausschließlich frische Ware.

Was sind die größten Probleme, mit der die Tafel zu kämpfen hat?

Wir brauchen dringend weitere Ehrenamtliche, die gern mit Menschen umgehen, empathisch sind und keine körperlichen Gebrechen haben, denn man muss schon mal schwere Kisten tragen. Auch Fahrer, die Ware von den Spendern abholen, werden ständig gesucht. Ich jedenfalls kann nur sagen: Ich bin glücklich, dass ich auf die Tafel gestoßen bin. Was ich hier mache, erfüllt mein Leben sehr. Das Miteinander ist großartig! Auch mein Mann macht öfter mal mit.

Die Politik, die es offenbar nicht schafft, die Versorgung von Bedürftigen zu gewährleisten, war kürzlich in Gestalt von Ministerpräsident Kretschmer hier. Ist man als Tafel-Mitarbeiterin sauer auf ihn?

Nein. Immerhin ist er auf Einladung von unserem Chef, Werner Wehmer, überhaupt mal gekommen. Das unterscheidet ihn beispielsweise vom Oberbürgermeister. Ich fände es schön, wenn auch Herr Jung sich mal ansehen würde, was hier geleistet wird.

Sie verteilen gern selbstgebastelte Herzen mit Engeln als Glücksbringer. Wie sind Sie darauf gekommen?

Wie gesagt: Ich bastele sehr gern. Außerdem: Einen Schutzengel kann jeder gut gebrauchen.

Wer Interesse als Ehrenamtlicher bei der Tafel hat, meldet sich per Mail an kontakt@leipziger-tafel.de oder telefonisch unter 0341 6898481 (Montag bis Donnerstag ab 9.30 Uhr).

Von Mark Daniel