Talk im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig: Wie man Gräben zwischen Ost und West schließen kann

Leipzig

In der Wahrnehmung der restlichen Republik tickt Deutschlands Osten anders. Aktuell wegen der überdurchschnittlich hohen Zahl von Impfgegnern taucht von außerhalb öfter die Frage auf: „Was ist denn bei Euch wieder los?“ Unter anderem die Journalistinnen Antonie Rietzschel (Korrespondentin Süddeutsche Zeitung) und Hannah Suppa (Chefredakteurin der LVZ) sind damit regelmäßig konfrontiert. Beim digitalen Talk „Heimat Ostdeutschland? Junge Perspektiven“ sprechen sie mit Moderatorin Greta Taubert am Dienstag darüber, wie ein neuer Ost-West-Dialog gelingen könnte.

Im Livestream aus dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig geht es darum, wie sich Befindlichkeiten im Osten erklären lassen. Neben dem Umgang mit der Pandemie sind es auch die Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl, die den Graben zwischen alten und neuen Bundesländern zu vertiefen scheinen. Woher die Unzufriedenheit kommt, wie man weniger pauschalisiert und Trennendes ausräumen kann – darüber reden die Journalistinnen.

Entwürfe für die Zukunft

In der Reihe „Heimat Ostdeutschland? Junge Perspektiven“ fragt Moderatorin, Autorin und Journalistin Taubert, was Hiergebliebene, Wieder- und Dazugekommene prägt und mit welchen Entwürfen sie die Zukunft gestalten wollen. Hannah Suppa, Jahrgang 1983, studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Zivilrecht in Münster und absolvierte einen Executive Master in Digital Journalism bei der Hamburg Media School. Antonie Rietzschel, aufgewachsen in einem Dorf in der Sächsischen Schweiz, arbeitet als freie Journalistin für die Süddeutsche Zeitung.

Die Veranstaltung am 7. Dezember beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos. In den Stream klickt man sich auf der Seite www.hdg.de/zeitgeschichtliches-forum.

Von LVZ