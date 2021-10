Leipzig

Valentin und Renata Lusin sind die neuen Weltmeister im Standardtanzen der Professionals. Das Paar aus Düsseldorf, bekannt aus der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, setzte sich am späten Samstagabend mit einer Schach-Kür souverän im Finale in der ausverkauften Leipziger Messehalle 3 gegen eine starke Konkurrenz durch. Sie waren als Favoriten ins Rennen gegangen. Platz zwei erreichte ebenfalls ein deutsches Paar: Alexandru Ionel und Patricija Belousova, die ebenfalls in der Fernsehshow mitwirkten. Im zweiten Wettbewerb in der Disziplin Latein konnten die Weltmeister Gabriele Goffredo und Anna Matus aus Moldawien ihren Titel verteidigen.

Gabriele Goffredo und Anna Matus aus Moldawien verteidigen bei der Tanz-WM 2021 auf der Neuen Messe in Leipzig ihren Weltmeistertitel in Latein-Tanz. Quelle: Andre Kempner

Ein Feuerwerk der Emotionen

Den etwa 2500 Zuschauern bot sich bei der Veranstaltung, bei der es auch Gästetanzrunden gab, ein Feuerwerk der Emotionen. Ausrichter der Weltmeisterschaft waren die World Dance Sport Federation (WDSF) in Zusammenarbeit mit Oliver Thalheim und Tina Spiesbach von der Tanzschule Leipzig. Die wurden vielfach gelobt, die WM in Corona-Zeiten ausgerichtet zu haben. Die Organisation war alles andere als einfach, da diese aufgrund der Corona-Situation erst vor drei Monaten in die heiße Phase gehen konnte und bei der Veranstaltung die 3-G-Regeln eigehalten werden mussten. „Es hat alles besser funktioniert als wir erwartet haben“, resümierte Tina Spiesbach. Die Leipziger Tanzschule hatte 60 Menschen im Einsatz, die die Organisation absicherten. Ein positives Fazit zog auch „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi, der gemeinsam mit Oliver Thalheim durch den Abend führte. „Leipzig hat die Tanz-Weltmeisterschaft und den Opernball – und das innerhalb einer Woche. Das sind gesellschaftliche Ereignisse und für die Stadt einfach toll.“

Tanz-WM 2021 in der Messehalle 1 auf der Neuen Messe in Leipzig: Sportjournalistin Kerstin Förster (Mitte) bekommt den Messepreis, einen Ehrenpreis für Menschen, die sich um den Tanzsport verdient gemacht haben. Oliver Thalheim (links), Messe-Prokuristin Simone Dietz (2. von links), Tina Spiesbach (2. von rechts) sowie Joachim Llambi (rechts) gratulieren. Quelle: André Kempner

Eine Sportjournalistin wurde an diesem Abend ebenfalls geehrt: Die ehemalige LVZ-Redakteurin Kerstin Förster erhielt den Messepreis. Der ehemalige Pokal des größten Einladungsturniers der ehemaligen DDR ist heute ein Ehrenpreis, mit dem Personen ausgezeichnet werden, die sich um den Tanzsport verdient gemacht haben.

Von Mathias Orbeck