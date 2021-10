Leipzig

Die weltbesten Tanzpaare treffen sich am Sonnabend auf der Neuen Messe, um bei der Weltmeisterschaft der Professionals in Latein- und Showdance gegeneinander anzutreten. Veranstalter ist die World Dance Sport Federation (WDSF) in Zusammenarbeit mit Oliver Thalheim und Tina Spiesbach von der Tanzschule Leipzig. 40 Paare aus 13 Ländern gehen an den Start, etwa 2500 Gäste werden dazu erwartet.

Bei Einlass gilt 3G-Regel

Die Veranstaltung findet unter Corona-Bedingungen statt, Gäste müssen nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind (3G). „Natürlich beschäftigt uns in diesem Jahr die 3G-Zugangskontrolle am meisten. Aber wir sind gut vorbereitet“, sagte Oliver Thalheim, der die Weltmeisterschaft organisiert. Die Leipziger Tanzschule hat 60 Menschen im Einsatz, die die Organisation absichern. „Wir wollen eine sichere Veranstaltung und auch Vorreiter für weitere Tanz-Veranstaltungen sein.“

Llambi moderiert den Abend

Das Halbfinale startet um 19 Uhr, die Vorrunden am Nachmittag. Es wird auch Gästetanzrunden geben. „Diese werden in diesem Jahr etwas beeinträchtigt sein, aber wir sind froh, dass das Gesundheitsamt uns diese genehmigt hat“, freut sich Thalheim.

Joachim Llambi ist als Moderator bei der WDSF Showdance Standard und Weltmeisterschaft Latein in Leipzig dabei. Quelle: Christian Modla

Als Favoriten auf den Titel im Showtanz werden Valentin und Renata Lusin gehandelt, die seit 16 Jahren gemeinsam tanzen und aus der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt sind. „Die Show hat uns sehr geholfen, nicht immer nur verbissen an der Technik zu arbeiten, sondern als Tänzer auch offener zu werden“, sagt Renata Lusin.

2019 wurden sie in Leipzig Vize-Weltmeister hinter einem Paar aus Dänemark. Da die Weltmeister ihren Titel jedoch nicht verteidigen, wird er neu vergeben. Bei der WM treffen sie übrigens auf einen alten Bekannten: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi ist als Moderator bei der Veranstaltung dabei.

In der Disziplin Latein sind die amtierenden Weltmeister Gabriele Goffredo und Anna Matus aus Moldavien dabei, die ihren Titel verteidigen wollen. Wer gewinnt, steht kurz vor Mitternacht fest. 2020 musste der Wettbewerb coronabedingt abgesagt werden.

Von Mathias Orbeck