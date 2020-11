Tanzen, Bouldern, Musikunterricht – Was ist in Leipzig während des Lockdowns möglich, was nicht?

Leipzig

„Wir haben von anderen Kollegen in Sachsen erfahren, dass sie wieder Einzelunterricht in ihren Tanzstudios geben. Also haben wir beim Gesundheitsamt in Leipzig nachgefragt“, erzählt Ina Jörgens, Inhaberin der Leipziger Tanzschule Jörgens. Am Freitag erhielten Ihre Kunden per Mail die freudige Botschaft: Die Tanzschule darf wieder Individualunterricht in ihren Räumen anbieten.

Trotz Lockdown gibt es weiterhin Freizeitangebote in der Stadt. Laut der aktuellen Sächsische Corona-Schutz-Verordnung ist etwa Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand möglich. Tanzunterricht, Badminton oder Personal Training im Sportstudio - Was ist abgesehen von Onlinekursen alles erlaubt, und was nicht?

Nicht jede Tanzschule darf wieder öffnen

Tanzlehrerin Jörgens ist froh, dass sie den Kunden wenigstens Einzelunterricht anbieten kann. „Viel Geld verdienen wir damit nicht, aber es geht um Kundenbindung und es gibt eine große Nachfrage“, erzählt sie. Doch diese Möglichkeit hat offensichtlich nicht jede Tanzschule in Leipzig. Auch Jens Schröder hat für seine Einrichtung „einen schriftlichen Antrag beim Gesundheitsamt gestellt. Der wurde aber abgelehnt„, berichtet er.

Schröder war sehr überrascht, als er von der LVZ erfuhr, dass seine Kollegin eine Genehmigung erhalten haben. Er verstehe nicht, erklärt er ein wenig empört, warum die Behörde so willkürliche Entscheidungen treffe. „Jetzt, wo ich weiß, dass es möglich ist, werde ich nochmal einen Antrag stellen“, erklärt er.

„Viel Geld verdienen wir mit Einzelunterricht nicht, aber es geht um Kundenbindung

In Dresden wird gebouldert, in Leipzig nicht

Ebenso schwammig scheinen die Entscheidungen für Kletterhallen zu sein. Auf Anfrage beim Sächsischen Bergsteigerbund erfährt die LVZ, dass die Kletterhallen in Dresden individuell Boulder-Unterricht anbieten. In Leipzig ist dies jedoch bisher nicht der Fall. Sowohl die Halle NO Limits als auch die Kosmos Boulderhalle sind bis auf weiteres geschlossen, telefonisch war dort auch niemand erreichbar.

Anders sieht es bei den Sportarten Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton aus. Diese sind unter Einhaltung der Hygienebedingungen in den meisten Leipziger Anlaufstellen, wie etwa dem Matchball Sportcenter in Lindenau, möglich.

Personal Training im CityBootCamp Leipzig

Wie ist die Situation in den Leipziger Sportstudios? Die Filialen von Bodystreet bieten nach wie vor EMS-Training an, wie eine Sprecherin bestätigt. Auch das CityBootCamp in der Leplaystraße, gibt Personal Training –auch im Studio. Ulf Grey, Chef des Leipziger Fitness-Studio Mrs. Sporty hält davon wiederum wenig. Ebenso wie alle klassischen Fitness-Klubs in Leipzig ist auch das Mrs. Sporty vorübergehend geschlossen. Und dafür gebe es einen guten Grund.

Denn Individualsport im Studio hält Grey nach seinem Erkenntnisstand für „rechtlich grenzwertig“. Laut Corona-Verordnung „gilt ganz klar ein Betriebsverbot“, betont er. Grey glaube nicht, dass seine Versicherung greife, käme es beim Einzeltraining im Studio zu einem Unfall.

In Dresden ist Bouldern möglich, in Leipzig (noch) nicht. Quelle: André Kempner

Die Leute würden sich nicht an die Regeln halten“

Auch Hallen für Billard, Dart und Bowling sind laut LVZ-Recherche geschlossen. Unklar ist, ob sie mit entsprechendem Konzept öffnen dürften. Telefonisch erreichbar war nur die Bowling-Bahn „Strassenbahn“ in Markkleeberg. Die Sprecherin findet es richtig in der aktuellen Situation die Pforten geschlossen zu lassen. Sie kennt ihre Kundschaft, und ein Hygienekonzept sei nicht umsetzbar.

Eines ist sicher: Es herrscht Unklarheit, wie die Corona-Verordnung beim Thema Individualsport zu deuten ist. Die Stadt Leipzig konnte am Freitag nicht mehr reagieren auf die LVZ-Anfrage, welche Freizeitaktivitäten mit Hygienekonzept gerade eigentlich möglich sind. „Da es ganz viele Ausnahmen gibt“, dauere es etwas, die Informationen zusammen zu stellen, begründete dies die Sprecherin Martina Menge-Buhk.

In allen Bundesländern außer Sachsen gibt es wieder Musikunterricht

Freizeitangebote im Bereich Musik sind in Leipzig bisher übrigens nicht wieder erlaubt. Doch die Musikschulen kämpfen aktuell darum, wieder Einzelunterricht anbieten zu können. In allen Bundesländern außer Sachsen ist Präsenz-Musikunterricht wieder möglich. Darum hatten Eltern und Musiklehrer in Sachsen vor wenigen Tagen eine Online-Petition für „unverzügliche Wiedereröffnung“ gestartet.

In kurzer Zeit sammelten sie genug Unterschriften und reichten die Petition im Sächsischen Landtag ein. Tut sich was? Der Geschäftsführer vom Verband deutscher Musikschulen, Landesverband Sachsen e.V., Markus Brückner äußerte am Freitag auf Anfrage nur: „Es gibt noch nichts neues“. Er hoffe aber im Laufe der Woche auf eine Reaktion des Landtages.

Kulturelle Angebote für Kinder wieder möglich

Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche sind voraussichtlich ab Montag wieder gestattet. Bisher waren laut der Corona-Verordnung nur sozialpädagogische Angebote erlaubt. Doch der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e.V. hatte Druck gemacht , so die Geschäftsführerin Dr. Christine Range.

„Unsere Intervention beim Sozialministerium (SMS) hatte Erfolg“, erklärte sie am Freitag Abend. Auf der ist seit wenigen Tagen zu lesen, dass nun auch „medien-, kunst-, gemeinde- oder kulturpädagogische“ Einrichtungen und Kurse im Lockdown für Kinder zugänglich sind. Das wird sicher viele Eltern freuen.

Vieles kann, nicht alles muss

Was geht im Lockdown, was nicht? So einiges kann, aber nicht alle muss. Der Verein für Kultur, Bildung & Kontakte „Haus Steinstraße e.V.“ etwa dürfte vor Ort Kurse für die Jugend machen, hat sich aber bewusst dagegen entschieden und bleibt vorläufig bei Online-Angeboten, so Sprechern Birgit Richter. „Man muss gerade jetzt nicht unbedingt ein Risiko eingehen“, sagt sie.

Von Pauline Szyltowski