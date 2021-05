Leipzig

Der wochenlange öffentliche Protest hat sich gelohnt. In der neuesten sächsischen Corona-Schutzverordnung, die seit 10. Mai gilt, werden Tanzschulen als „Bildungsstätten“ eingestuft – und nicht mehr wie bisher mit Freizeiteinrichtungen und Prostitutionsstätten gleichgesetzt. Das hat zur Folge, dass jetzt andere Grenzwerte gelten, die eine kurzfristige Wiedereröffnung erlauben: Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 165 darf Individualunterricht erteilt werden, bei unter 100 kann der reguläre Tanzbetrieb wieder losgehen.

Sorge um staatliche Hilfen

In der Stadt Leipzig ist die stabile Inzidenz unter 100 bereits erreicht, die Landkreise Leipzig und Nordsachsen nähern sich dem Wert. Die LVZ hat in zahlreichen Tanzschulen nachgefragt, wann sie wieder mit dem Kursbetrieb starten. Ergebnis: Einige legen sofort los. Andere halten sich zurück, aus Sorge, die staatlichen Hilfen zu verlieren – und am Ende noch schlechter dazustehen, falls nach dem Neustart nicht genug Kunden kommen. Viele sehen auch die Corona-Testpflicht vor Ort als Erschwernis an.

Tanzschule Jörgens in Schönefeld und Plagwitz: Der Einzelunterricht für Paare hat aufgrund der vielen Nachfragen gleich am 10. Mai wieder begonnen. Das reguläre Kursprogramm wird am 17. Mai aufgenommen, allerdings bis Ende des Monats nur für Erwachsene. Die Tanzkurse für Kinder und Jugendliche folgen später. Neuanmeldungen halten sich sehr in Grenzen, aber die Tanzschule setzt alle Hoffnungen auf ihre treuen Stammkunden.

Tanzschule Oliver Thalheim & Tina Spiesbach in Gohlis mit Außenstellen in Markkleeberg, Grimma, Eilenburg und Lützen: Ab Montag, 17. Mai, wird hier Privatunterricht angeboten. Danach soll eine Art Testbetrieb laufen, um zu sehen, welcher Zeitaufwand durch die Beaufsichtigung der Corona-Selbsttests entsteht und wie die Kundinnen und Kunden reagieren. Ab 31. Mai starten Tanzkreise, Erwachsenenkurse, Baby-, Bambini- und Juniorkurse. Jugendliche müssen sich noch etwas länger gedulden: Videocliptanzen, HipHop, Breakdance und Jugendkurse beginnen voraussichtlich am 14. Juni.

Tanzschule Seifert , Rosa-Luxemburg-Straße: Seit 10. Mai finden Einzelkurse statt, die vom Stammpublikum auch ganz gut in Anspruch genommen werden. Der reguläre Kursbetrieb soll erst nach Pfingsten losgehen. Grund: Viele Kunden wollen um die Pfingsttage herum verreisen oder generell erst wieder zum Tanzen kommen, wenn sie zweimal geimpft sind.

„Meine Tanzschule“ in Taucha: Gehört zum Landkreis Nordsachsen, der die geforderte dauerhafte Inzidenz zur vollständigen Öffnung noch nicht erreicht hat. Sobald das geschafft ist, will Inhaberin Christine Gruller-Voigt schnellstmöglich durchstarten und komplett wieder öffnen. „Wirtschaftlich wird es wohl erst wieder im Herbst/Winter. Bis dahin geht es um Schadensbegrenzung und eine Perspektive für Kunden und Mitarbeiter“, räumt sie ein. Bereits seit Mitte April finden auf der großen Außenterrasse Kindertanzkurse in kleinen Gruppen statt, die sehr gut angenommen werden.

Tanz-Zentrale Leipzig in Plagwitz: Wiedereröffnung am 17. Mai. Schritt für Schritt wird das Kursprogramm hochgefahren, jede Woche kommen neue Kurse hinzu. Aber auch Zoom-Klassen werden weiterhin angeboten.

Tanzstudio Tendance , Hohe Straße: Wiedereröffnung am 25. Mai mit einem vollen Kursplan – von Linedance für Senioren über Jazzdance, Ballett, HipHop bis zu Gesellschaftstanz.

„Tanzeria“ , Markkleeberg: Der Landkreis Leipzig hat die stabile Inzidenz von unter 100 noch nicht erreicht. Sobald das geschafft ist, soll der Kursbetrieb wieder starten. Bis dahin bleibt es beim Livestream-Programm.

Tanzschule „Tanztempel“ , Schkeuditz: Seit 12. Mai findet wieder Einzelunterricht statt, Interessierte können sich melden. Im Landkreis Nordsachsen ist die vollständige Wiedereröffnung noch nicht möglich.

Noch keine Informationen zur Wiedereröffnung gibt es aus diesen Tanzschulen: Tanzschule „Schrittfest“ am Rabensteinplatz, Tanzschule Baileo am Dittrichring, Tanzerei „Flugfisch“ im Waldstraßenviertel, Tanzschule Schröder , Hans-Poeche-Straße, Tangostudio Thoma & Sarah , Brandvorwerkstraße, Tanzstudio Dafunk , Elsterstraße.

Von Kerstin Decker