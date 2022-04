Leipzig

Eine Geldbuße von bis zu 5000 Euro droht: Wie in den meisten anderen Bundesländern gilt in Sachsen am Karfreitag ein öffentliches Tanzverbot. Die Leipziger Clubs und Diskotheken, die sich nach mehr als zwei Pandemie-Jahren langsam wieder in den regulären Betrieb zurücktasten, vermissen vor allem die Nacht von Donnerstag auf Freitag, um Party zu machen. „Ein Feiertag, an dem niemand einen Fuß bewegen darf, wirkt wie aus der Zeit gefallen“, findet Torsten Reitler von der Moritzbastei.

Das studentische Kulturzentrum hat seine ursprünglich für Donnerstag geplante Semesterauftakt-Party auf Mittwoch vorverlegt: Sonst müsste ja ab Mitternacht Schluss sein. Anders als etwa in Hamburg, wo das Tanzen erst ab 2 Uhr verboten ist, oder Berlin, wo die karfreitägliche Sperrfrist um 4 Uhr beginnt, sind öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen in Sachsen für die kompletten 24 Stunden untersagt.

„In einer säkularisierten Gesellschaft, in der wir leben“, so wettert Jörn Drewes vom Tanzcafé Ilses Erika, „ist das totaler Blödsinn“. Über Ostern sei die Nachfrage erfahrungsgemäß nicht riesig, weil viele junge Leute auf Familienbesuch seien. „Aber am Donnerstag sind noch alle hier.“ Vielleicht ja auch noch Freitagnacht, hofft er – oder genau gesagt: mit Anbruch des Samstags um 0 Uhr. Dann steht eine Hardrock-Party im Plan des Kellerclubs.

Nur rund ein Fünftel der Sachsen in der Kirche

Auch die Distillery verliert nach dem Ende des Karfreitags keine Zeit: Mit Reggae, Dancehall und Dub soll die Partynacht beginnen, sobald das Datum umgesprungen sein wird. Das Verbot, in den Karfreitag hineinzufeiern, sei ja nicht neu, daher sei er entspannt, sagt Steffen Kache, Chef des Techno-Clubs. „Aber nachdem wir schon die Sperrstunde gekippt haben“ – im Sommer 2018 schaffte der Leipziger Stadtrat die Regelung ab, dass zwischen 5 und 6 Uhr morgens zum Putzen geschlossen werden musste – „wäre das Tanzverbot am Karfreitag eigentlich als nächstes dran“, kündigt er an. Für Drewes vom Ilses Erika ist es „absolut respektabel, wenn jemand in die Kirche gehen und dort trauern will“, sagt er. „Aber damit muss man ja nicht andere belästigen.“ Zumal diese „Anderen“, wie Reitler von der Moritzbastei betont, in der Mehrheit seien: „Wir wohnen in einem atheistischen Landstrich.“ Die Zahlen bestätigen das: Nur rund ein Fünftel der Sachsen gehört einer der beiden großen Kirchen an. In Leipzig ist die Quote noch geringer.

Sebastian Feydt, Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig, hält die Gesetzeslage am Karfreitag dennoch auch hierzulande für unverzichtbar. „Es geht an dem Tag nicht nur darum an ein Ereignis vor 2000 Jahren zu erinnern“ – an die Kreuzigung Christi. „Vielmehr ist es ein Tag, an dem wir uns mit unsäglichem Leid und mit menschlicher Brutalität auseinandersetzen“, stellt er klar. „Wenn das öffentliche Leben an einem von 365 Tagen im Jahr ruht, dann auch aus Respekt vor den Toten des Krieges in der Ukraine“, erklärt Feydt. „Und aus Respekt vor den Ermordeten, die wir in unserer eigenen Geschichte zu verantworten und zu beklagen haben. Wir wollen auch der Menschen zu gedenken, die in der Corona-Pandemie gestorben sind.“

Katholischer Propst und evangelischer Superintendent: Gregor Giele (links) und Sebastian Feydt machen sich beide für das Tanzverbot am Karfreitag stark (Archiv-Foto). Quelle: André Kempner

Ebenso sieht Propst Gregor Giele von der katholischen Pfarrei St. Trinitatis gegenwärtig viele Gründe, „innezuhalten, nachzudenken, neue Wege zu suchen“, wie er es ausdrückt. „Corona ist nicht besiegt, wir haben den Krieg in der Ukraine und viele Sorgen mit dem Klima.“ Selbst wenn die Mehrheit der Sachsen nicht konfessionell gebunden sei: „Der Karfreitag ist ein Beitrag der christlichen Tradition zu unserem Miteinander“, hebt er hervor. Ein Tag, der eine Kraft wie kein anderer Gedenktag besitze. „Abgeschafft ist so ein Tag schnell – aber wie wollen wir seinen Wert ersetzen?“, gibt Giele zu bedenken. „Wir können nicht alle Fragen der Zeit wegtanzen.“

Hoher Corona-Krankenstand in der Belegschaft

Eine bestimmte Frage der Zeit, deretwegen die Karfreitagspause manchen Clubs dieses Jahr sogar ganz gut in den Kram passt, ist der hohe Corona-Krankenstand. Das „Institut für Zukunft“ bietet pro Woche aktuell nur eine einzige Tanznacht an. „Mehr schaffen wir nicht“, sagt Franz Thiem von dem Elektro-Club. Nach der langen Pause würden viele neue Beschäftigte einsteigen. „Wir wollen das mit ihnen nicht durchpeitschen, sondern langsam anfangen.“

Auch in der Moritzbastei sei der jetzige Ansturm manchmal zu heftig für die Belegschaft. „Die Leute kommen in Massen und wollen feiern. Insofern sind wir nicht böse über einen freien Tag zwischendurch“, sagt Reitler. Sogar Steffen Kache von der Distillery kann dem Karfreitag dieses Jahr eine positive Seite abgewinnen. Samstagnacht startet dort eine sogenannte 24-Stunden-Party, die sich wohl sogar über 36 Stunden ziehen wird: bis zum Mittag des Ostermontags. „Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn das Team vorher noch einmal durchatmen kann“, glaubt Kache.

Von Mathias Wöbking