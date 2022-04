Tanzverbot am Karfreitag: Wie finden das Leipzigerinnen und Leipziger?

Leipzig

Am Karfreitag gilt in Sachsen ein öffentliches Tanzverbot. Leipzigs Diskotheken müssen an diesem Tag also geschlossen bleiben und auch Sportveranstaltungen sind aufgrund des christlichen Feiertags für 24 Stunden untersagt. Die Kirche verteidigt, Clubbetreiber sind von der Regelung hingegen wenig begeistert. Doch wie sehen das Leipzigerinnen und Leipziger? Die LVZ hat sich in der Stadt umgehört.

Simina Pop (22) studiert Geschichte und Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig: „Ich habe davon noch nie etwas gehört und bin ehrlich gesagt fassungslos. Gibt es das schon immer? Ich halte diese Regel für sehr überzogen, schließlich gibt es auch noch andere Religionen.“

Simina Pop (22), Studentin Quelle: Christian Modla

Roberto Helm (60) arbeitete als Schmied und ist nun in Frührente: „Karfreitag ist Karfreitag, das ist für mich kein Grund nicht zu tanzen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in der Bibel steht, dass man da nicht feiern dürfte. Außerdem muss man das Leben doch genießen.“

Roberto Helm (60), Frührentner Quelle: Christian Modla

Jael Knauf (26) studiert Lehramt an der Uni Leipzig: „Für mich als Christin finde ich es legitim. Denn wir gedenken an den Todestag von Jesus und wie er für uns gelitten hat. Und deshalb finde ich das für mich in Ordnung. Aber wenn andere nicht gläubig sind und es schade finden, dass man nichts machen kann, dann kann ich das auch nachvollziehen.“

Jael Knauf (26), Studentin Quelle: Nicole Grziwa

Peter Ludwig (47) ist Technischer Leiter eines Fitnessstudios: „Grundsätzlich stehe ich dazu, dass bestimmte Feiertage aus ethischen Gründen eingehalten werden sollen. Es gibt 365 Tage im Jahr, dann geht man eben an den Tagen feiern, an denen kein Feiertag ist. Ich finde, man sollte ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Leute, für die das ein wichtiger Feiertag ist. Daher begrüße ich dieses Tanzverbot. Wir haben sehr viele Tage zum Feiern. Da sollte der Karfreitag als stiller Feiertag bleiben.“

Peter Ludwig (47), Technischer Leiter eines Fitnessstudios Quelle: Nicole Grziwa

Heike Rauscher (48): „Mich hat das bisher nicht so tangiert, tanzen gehe ich eh nicht mehr. Aber grundsätzlich halte ich das für Quatsch. Ich hätte jetzt auch gar nicht den christlichen Hintergrund gewusst. Außerdem schließt das eine ja das andere nicht aus.“

Heike Rauscher (48), macht Urlaub in Leipzig Quelle: Christian Modla

