Der Verein „Paulis Momente hilft“ hat ein großes Ziel erreicht: In Leipzig gibt es bald ein Team für Spezialisierte ambulante pädiatrische Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. Das gab Wieland Kieß, Chef der Kinderklinik am Uniklinikum, am Mittwoch dem Vereinschef Sven Graser bekannt.