Fast viermal so schnell wie erlaubt: Diese Verstöße haben Leipzigs Tarn-Blitzer erfasst

Leipzig

Erst vor gut einer Woche hatten Leipzigs neue Tarn-Blitzer ihren ersten Einsatz – und schon jetzt haben sie etwa 5000 Autos registriert, die zu schnell unterwegs waren. Allein am Standort in der Jahnallee seien innerhalb von vier Tagen 1885 Fälle erfasst worden, teilte die Stadt auf Anfrage von LVZ.de mit.

Dort wurde auch der schwerwiegendste Verstoß festgestellt. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde registrierte ein Tarn-Blitzer ein Auto mit 100 bis 120 km/h. „Eine genaue Geschwindigkeitsangabe ist derzeit nicht möglich, da eine einzelfallspezifische Auswertung noch nicht erfolgte“, teilte der Leiter des Ordnungsamtes mit.

Weniger Anzeigen als registrierte Verstöße

Auch in der Gerberstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs sind schon jede Menge Autos geblitzt worden. 2277 Verstöße gab es dort innerhalb von sechs Tagen. Wie viele Anzeigen am Ende folgen, wird sich nach der Bildauswertung zeigen. Für gewöhnlich komme es „in Folge von Auswertekriterien oder mangelnder Fahrererkennbarkeit zu Verwerfungen“, hieß es.

Wie ein Anhänger: Drei Spezialanhänger des Typs „Enforcement Trailer“ sollen für mehr Verkehrssicherheit im Leipziger Stadtgebiet sorgen. Quelle: Stadt Leipzig

Schon in der Kürze der Zeit haben die als Anhänger getarnten mobilen Geräte mit dem offiziellen Namen „Enforcement Trailer“ für Wirbel gesorgt: Wegen einer Baustelle musste ein Blitzer kurzfristig umquartiert werden, zudem könnten die Messgeräte demnächst die örtlichen Gerichte beschäftigen. Grund dafür ist die verbaute Technik.

Alle „Enforcement Trailer“ beklebt

Die Geräte scheinen auch nicht so unauffällig zu sein wie vielleicht erhofft. Auf allen drei Blitzern wurden bereits diverse Aufkleber angebracht, den Betrieb habe das laut Ordnungsamt aber nicht beeinträchtigt. Allerdings seien die Messungen am Standort Jahnallee kurzzeitig ausgefallen, weil Unbekannte Pappe um den Blitzer gehüllt hatten. „Diese wurde aber nach kurzer Zeit entfernt“, so das Ordnungsamt.

Einer konnte mich nicht leiden auf der Gerberstraße in #Leipzig und hat mir die Sicht 👀 zu Euch genommen... Das hat mich... Gepostet von Blitzeranhänger Leipzig am Sonntag, 19. Januar 2020

Auch eine Facebook-Seite wurde für die drei Geräte eingerichtet, die mittlerweile mehr als 3000 Menschen abonniert haben. Dort werden die Standorte von „Knipsi, Flitzi und Blitzi“, wie die Spezialanhänger von den Initiatoren der Seite genannt werden, mitgeteilt.

Auch am Goethesteig steht seit Donnerstag einer der Blitzer. Quelle: Kempner

Neue Aufstellorte geplant

Seit Dienstag steht eines der Messgeräte an der Prager Straße, ist nach Angaben des Ordnungsamtes in der Nähe der Alten Messe platziert worden. Demnächst sei geplant, die Blitzer noch in dieser Woche am Schleußiger Weg und am Goethesteig zu postieren. „Voraussetzung für eine Positionierung ist hierbei aber stets das Vorliegen optimaler Standortbedingungen“, hieß es.

Von Josephine Heinze/nöß