Leipzig

In Leipzig fällt der Weihnachtsmarkt aus, die beliebten Glühwein- und Kindertassen gibt es trotzdem. Die Stadt hat sich mit zwei lizenzierten Händlern zusammengetan, welche die Tassen seit Samstag in ihren Onlineshops verkaufen. Sie wurden bereits vor der Corona-Krise für den Markt 2020 in Auftrag gegeben. Weil die Nachfrage nach den Kindertassen in den vergangenen Jahren hoch war, wurde dort ein Kontingent von 35 000 Kindertassen bestellt – wieder mit einem Motiv aus dem Sandmännchen, Herr Fuchs und Frau Elster. Ihr Preis: 9,95 plus Versandkosten. Die „normalen“ Glühweintassen wurden von der Stadt zunächst mit einem Preis von drei Euro pro Stück, zuzüglich Versandkosten, benannt. Doch es gab Verwirrung. Einige LVZ-Leser meldeten sich und erklärten, die normale Tasse koste bei Käthe Wohlfahrt nicht, wie beschrieben und zunächst auf der Homepage der Stadt angegeben, drei Euro, sondern ebenfalls 9,95 Euro. So viel wie auch die Kindertassen.

Preisdifferenz überrascht Marktamt

Woher kommt also diese Differenz und welcher Preis stimmt? Nachfrage beim Marktamt der Stadt Leipzig. Die Erklärung: „Hier gab es ein Missverständnis bei der Übermittlung der Preise an das Marktamt, welches vom Online-Preis selbst überrascht war. Das Marktamt hat aber weder Einfluss auf die Preisgestaltung, noch ist es am Umsatz beteiligt“, heißt es aus der Behörde. Für das Tassenmanagement zuständig sei Käthe Wohlfahrt. Was das Design und Gestaltung angeht, habe die Stadt Mitspracherecht, mehr nicht, so ein Sprecher aus dem Marktamt auf weitere Nachfrage. Weil der Pfand der Tassen für den Weihnachtsmarkt mit drei Euro beziffert wurde, ging man beim Marktamt davon aus, dass diese dann auch online zu dem Preis verkauft werden. Nochmals wird betont, es handelte sich dabei um ein Missverständnis.

„Der höhere Online-Preis kommt durch extra Kosten für Reinigung und Verpackung der Tassen zustande, die beim Vor-Ort-Verkauf nicht anfallen“, so die Erklärung nun aus dem Marktamt. Genauer heißt es, dass der Händler die Tassen mit dem Ausfall des Weihnachtsmarktes aus Leipzig abholen und erneut reinigen und verpacken musste, was den Preis steigen ließ. Dadurch wiederum kämen auch beispielsweise höhere Steuerabgaben für den Verkauf auf den Händler zu.

70 000 Stück der normalen Tassen wurden für den diesjährigen Weihnachtsmarkt bestellt. Die gibt es, wie die Kindersammeltasse, im Onlineshop von Käthe Wohlfahrt. Im Shop des rbb sind die Tassenmotive bereits ausverkauft. Bei Käthe Wohlfahrt sind noch die normalen Tassen, die aktuelle Kindertasse und die Moppi-Tasse aus dem Vorjahr zu finden. Maximal sechs Tassen können pro Bestellung gekauft werden. Dazu kommen die Versandkosten von 4,95 Euro.

Tassen können auch in der Stadt gekauft werden

Das Marktamt der Stadt teilt aber mit, dass die normalen Tassen auch auf einem anderen Wege zu erstehen sind. „ Käthe Wohlfahrt baut derzeit zwei Verkaufshütten auf dem Markt auf, die in den nächsten Tagen für Kunden öffnen. Dort wird es die normale Weihnachtsmarkttasse ohne Versandkosten geben.“ Außerdem soll es alle Weihnachtsmarkttassen, die dieses Jahr nicht verkauft werden, beim nächsten Weihnachtsmarkt als Pfandartikel geben.

Von Vanessa Gregor