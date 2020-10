Taucha

In Taucha können seit September am Bahnhof Fahrkarten der Deutschen Bahn ( DB) gekauft werden, und das nicht nur am Automaten. Am Dienstag wurde der neu eingerichtete S-Punkt in dem bisherigen Pavillon offiziell und feierlich eröffnet. Nach der Geschäftsaufgabe von Anja Schwarz im März hat die Stadt das Quartier am Bus- und S-Bahn-Haltepunkt renoviert und etwas umgebaut, ehe dann am 1. September der neue Betreiber Marc Rosenthal aus Einbeck übernahm. „Ich bin seit 20 Jahren in mehreren Bundesländern im Agenturbereich tätig, Taucha hat mir auf Anhieb gefallen, wir haben die Agentur gern übernommen“, sagte der 49-jährige Inhaber der Rosenthal-Gruppe, die 44 Verkaufsstellen betreibt. Neben einer kompetenten Beratung zum Fahrplan und zu Preisen durch ausgebildete Fachkräfte beim Fahrkartenkauf gibt es auch ein kleines Sortiment an Heiß- und Kaltgetränken. Wenn sich der Zuspruch in der Nach-Corona-Zeit weiter positiv entwickelt, sei eine Ausweitung des Service-Angebotes denkbar, hieß es.

Auf Kundenwünsche eingehen

Die persönliche Beratung, eine Dienstleistung von Mensch zu Mensch, könne durch Automaten oder Online-Buchungen nicht ersetzt werden, sagte Oliver Mietzsch, Geschäftsführer des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL). Es sei wichtig, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden einzugehen, um sie für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern. Der 58-Jährige wünschte Rosenthal und seinem Team viel Erfolg. Man wisse sehr zu schätzen, dass er die Eröffnung in einer schwierigen Zeit stemme. Wie wichtig die Neueröffnung der Tauchaer DB-Mobilitätszentrale ist, unterstrich auch Frank Betzger, Leiter der S-Bahn Mitteldeutschland: „Reisezentren und S-Punkte machen das Reisen und Bahnhöfe attraktiver. Bereits 25 Prozent der Einpendler nach Leipzig haben wir in die S-Bahn geholt. Die Linie S 4 über Taucha und Torgau ist eine unserer erfolgreichsten Strecken.“ Taucha biete gute Verknüpfungen zwischen Bus, Auto und S-Bahn.

Fachkräfte beraten

Dass Pendler immer mehr unabhängig von der gut ausgelasteten Straßenbahnlinie auch in die S-Bahn umsteigen, betonte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP): „Wir haben hier immer wieder zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt. Demnächst bauen wir einen weiteren Parkplatz für Pendler, weil der Bedarf einfach da ist. Taucha hat mit Inbetriebnahme des City-Tunnels sehr gute Erfahrungen mit dem S-Bahn-Netz gemacht.“ Beraten werden beim Fahrkartenkauf die Kunden von den beiden Tauchaerinnen Sabine Haß (51) und Sabine Bratschke (56), die bereits vorher hier arbeitete. Sie sagte: „Ich bin froh, dass ich hier weiter arbeiten darf und hoff sehr, dass die Nachfrage groß ist.“ Der S-Punkt in Taucha ist Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 12.15 Uhr bis 16.45 Uhr geöffnet, samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr. Die Mobilitätszentrale dieser Art ist die sechste in der Region. Weitere S-Punkte betreibt die S-Bahn Mitteldeutschland an den Standorten Leipzig-Markt, Altenburg, Borna, Delitzsch und Eilenburg.

Von Olaf Barth