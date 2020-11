Taucha

Auf der Suche nach einem besonderen Mitbringsel aus Taucha gibt es seit dieser Woche einen neuen Denkanstoß: die „Tauchaer Bohne“ – eine spezielle Kaffeesorte aus Südamerika, die exklusiv für das Tauchaer Kaffeehaus Kraus geröstet wird.

Bohne flüssig derzeit nur zum Mitnehmen

Die Grundlage für den duftenden Kaffee liefert Thomas Schwarz, der in Aschersleben eine Kaffeerösterei betreibt. Die Idee für die Tauchaer Mischung entstand gemeinsam mit dem Tauchaer Konditor Sebastian Krauss. Die beiden kennen sich aus einer früheren Zusammenarbeit in Leipzig. Kaffeehaus-Manufaktur-Betreiber Krauss ist schon immer offen für neue Produkte, die sein Angebot in seinem Geschäft in der Leipziger Straße bereichern. Fast zeitgleich mit dem Umbau des Ladens kommt nun die „Tauchaer Bohne“ neu ins Sortiment. Sie wird als geröstete Bohne oder gemahlen angeboten. In flüssiger Form ist die Abgabe coronabedingt im Moment zum Probieren nur in der „to go“-Variante möglich.

Anzeige

Aus dem Norden Perus

Die Kaffeebohnen stammen aus dem Hochland Cajamarcas und der Jaen Provinz, welche im Norden Perus auf 1500 Meter Höhe gelegen sind. „Wir beziehen die Ernte im Direkthandel, haben Kontakt zu den Bauern und handeln auch die Preise direkt mit ihnen aus. Die Herkunft und die Transportwege sind zu 100 Prozent nachvollziehbar“, erklärte Kaffeeröster Schwarz. „In einem schonenden Prozess werden die Bohnen bei 200 Grad etwa 15 bis 20 Minuten geröstet. Erst dann kommt die spezielle Note zum Tragen, die an Vollmilchschokolade und braunem Zucker erinnert“, informierte der Kaffeespezialist weiter.

Kleinigkeiten, die das Besondere ausmachen

„Meine Mitarbeiter und ich haben acht verschiedene Sorten verkostet. Die Hälfte davon kam in die engere Wahl. Die finale Entscheidung habe ich dann mit dem Bürgermeister getroffen“, verriet Konditor Krauss. „Die getroffene Auswahl findet meinen Geschmack. Sie ist zudem eine schöne Idee, denn damit ist Taucha sprichwörtlich in aller Munde“, so Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) zu seiner Entscheidung.

„Ich stelle bei meinen Unternehmensbesuchen immer wieder fest: Es gibt viele tolle Ideen von den Tauchaer Unternehmen, um unser Leben in dieser komplizierten Zeit mit neuen Angeboten zu bereichern. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die aber das Besondere ausmachen“, sagte das Stadtoberhaupt.

Von Reinhard Rädler