Eigentlich wurde schon an eine Variante getüftelt, wie Tauchas zwei Weihnachtsmärkte auf dem Schlosshof und auf dem Markt unter Beachtung der Corona-Auflagen stattfinden können. Optimismus und Zuversicht dominierten bei Veranstaltern, Vereinen und Händlern die Überlegungen, dass, wenn auch abgespeckt, die Märkte auf dem Schlosshof und auf dem Markt stattfinden können. Am Dienstag nun die endgültige Entscheidung: In Taucha wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. „Angesichts der aktuell stark steigenden Corona-Fallzahlen und den neuen zu erwartenden Allgemeinverfügungen ziehen wir die Reißleine und sagen die Märkte ab. Es bestünde sonst ein unkalkulierbares Risiko für alle Beteiligten und Besucher“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) auf LVZ-Nachfrage. Wichtigstes Anliegen sei, dass Besucher, Händler, Vereinsmitglieder, Künstler und Mitarbeiter gesund bleiben. Auch dürften die Weihnachtsmärkte in Taucha nicht als Herd weiterer Ansteckungen dienen.

Andrang nicht zu beherrschen

„Viele Märkte in der Region wurden bereits abgesagt oder werden mit eingeschränkter Gastronomie durchgeführt. Wenn dann viele Besucher zu uns kommen, könnte das hier die Verbreitung des Corona-Virus begünstigen“, so Meier weiter. Außerdem hätten bereits einige Tauchaer Vereine, die seit Jahren maßgeblich an den Märkten beteiligt sind, schon von sich aus vorsorglich abgesagt. Am Ende würden bei der Absage auch Sicherheitsbedenken eine Rolle spielen: „Zum einen können wir den Andrang von Besuchern auf dem Markt und dem Rittergutsschloss, selbst wenn wir diese Areale einzäunen, nur sehr schwer steuern; zum anderen haben wir als Stadt keine Garantie, dass sich die Besucher auch coronakonform verhalten.“

Problemen vorbeugen

Laut neuer Corona-Schutz-Verordnung, müssten zudem Weihnachtsmärkte in Gebieten mit erhöhtem Infektionsgeschehen untersagt werden. Das treffe jetzt zu ab 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen. Meier: „Wir gehen davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen nicht verbessern wird. Nach dem zurzeit bestehenden Inzidenzwert für den Landkreis wäre die Durchführung der Tauchaer Weihnachtsmärkte mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und den geltenden Vorschriften nicht realisierbar.“ Mit der Absage wolle die Stadt einer problematischen Situation vorbeugen und gewährleisten, dass hiesige Unternehmen, Gastronomie, Hotels und Pensionen, vor allem aber Kindereinrichtungen und Schulen geöffnet bleiben können.

Eiszelt erst nächstes Jahr

Besonders hart dürfte die Absage jene Schausteller treffen, die nach der monatelangen Zwangspause nicht nur in Taucha ihre Hoffnungen in das Weihnachtsgeschäft gesetzt hatten. „Das ist der Supergau. Chemnitz, Bautzen, Görlitz und nun auch Taucha. Noch habe ich einen Vertrag für den Striezelmarkt in Dresden, doch ob der stattfindet, bleibt fraglich“, sagt der Tauchaer Schausteller Olaf Liebhold. Mit dem Weihnachtsgeschäft bringt er seine Familie immer bis in den April über die kalte Jahreszeit durch. „Uns bleibt jetzt nur, auf Hilfe von Ämtern zu hoffen“, so der 56-Jährige.

Von der Absage betroffen ist auch die als Überraschung im Doppeljubiläumsjahr geplante „Eiszeit Taucha“. Der Leipziger Eishockey-Verein Exa-Icefighters wollte nach den Weihnachtsmärkten für 17 Tage lang auf dem Tauchaer Marktplatz ein großes Eiszelt zum Schlittschuhlaufen und eine Eventhütte aufbauen. Das soll nun nächstes Jahr nachgeholt werden, teilten die Exa-Icefighters mit. Mit der Absage der Weihnachtsmärkte entfällt auch der verkaufsoffene Sonntag am 27. November, da der gesetzlich vorgeschriebene Anlass dafür nicht mehr gegeben ist, teilte die Stadtverwaltung mit.

