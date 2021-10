Tauchaer Straße in Leipzig: Dauerbaustelle nervt Theklaer

Leipzig

In Thekla sorgt eine Baustelle der Wasserwerke für Unmut: Sie führt seit Juli in und um die Tauchaer Straße zu erheblichen Einschränkungen und hat sich offenbar zu einer „Dauerbaustelle“ entwickelt. Weil die Tauchaer Straße schmaler geworden ist und die Göteborger sowie Rostocker Straße zeitweise ganz gesperrt werde, wächst der Ärger ständig. Denn ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am 5. September abgeschlossen werden.

„Verschiedenste Planänderungen“

Darüber hatten die Wasserwerke die Anwohner auch in Aushängen informiert – aber die Gründe für die Verlängerung und den endgültigen Fertigstellungstermin wurden offenbar nicht mehr mitgeteilt. „Es gab verschiedenste Planänderungen“, erklärte jetzt auf LVZ-Anfrage Marc Backhaus, Sprecher der L-Gruppe, zu der auch die Wasserwerke gehören. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Arbeiten in den Sommerferien zu erledigen. „Aber diese Arbeiten sind nicht fertig geworden.“ Anschließen habe man die Tauchaer Straße nicht mehr voll sperren können, weil dort die LVB-Busse mit dem Schülerverkehr durchrollen mussten. Auch dies habe den Fortgang der Arbeiten beeinträchtigt. Nachbarstraßen mussten deshalb ebenfalls häufiger als geplant gesperrt werden.

Im nächsten Jahr wird weiter gebaut

Doch inzwischen ist nach Angaben der stadteigenen L-Gruppe Licht am Horizont. „Ende Oktober wird die halbseitige Sperrung der Tauchaer Straße aufgehoben“, so Backhaus. In Nachbarstraßen werde aber weiter gebaut. Für die Arbeiten werden insgesamt zwei Jahre veranschlagt – deshalb werden die Auswirkungen in Thekla auch noch im nächsten Jahr zu spüren sein.

Die Wasserwerke erneuern in diesem Bereich einen Misch- und Regenwasserkanal sowie Trinkwasserleitungen. Gleichzeitig modernisiert die Stadt Leipzig die Bushaltstelle An den Pferdnerkabeln, an denen die Linie 81 und 82 verkehren.

