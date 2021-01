Tauchas Schützen haben jetzt eine beliebte Freiluft-Galerie

Taucha

Unter dem Namen „Am Veitsberg“ verläuft eine Querverbindung von Taucha nach Portitz durch das Mimo-Wäldchen, zunächst als Fußweg, später als Anliegerstraße. Neben der verläuft eine lange Mauer, hinter der sich das Vereinsgelände der Bürger-Schützengesellschaft 1857 befindet. In der Vergangenheit war die Mauer immer wieder mit Nazi-Schmierereien besprüht worden.

Graffiti-Kunst des Leipzigers Ilia van Treek und Freunden an der Mauer des Vereinsgeländes der Tauchaer Bürgerschützengesellschaft. Quelle: Olaf Barth

„Wir haben dann mit dem Jugendparlament Taucha Kontakt aufgenommen und die Mauer als legale Sprühfläche angeboten. So wurde uns der Leipziger Graffiti-Künstler vermittelt“, berichtet Frank Wittmar (50) vom Vereinsvorstand. Und sein Mitstreiter Gerd Rahm (59) ergänzt: „Wir haben dem Künstler freie Themenwahl angeboten und ihm die schriftliche Erlaubnis zum Gestalten der Mauer erteilt.“

Utopie im Wald

Bei dem freischaffenden Künstler handelt es sich um den in Taucha schon mit rund 20 anderen Werken bekannt gewordenen Ilja van Treek. Aktuell hatte er im Dezember gerade noch einen Teil der Badergassen-Wände sowie eine Garage in der Manteuffelstraße gestaltet. Der 34-Jährige war vom Angebot begeistert: „Das war eine sehr reizvolle Aufgabe. Hier hat man Zeit und Ruhe, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Und den im Wald verlaufenden Teil der Mauer kann ich mit Freunden als Übungskonzeptionsfläche nutzen, da kann man mal was ausprobieren.“

Entlang der Straße sind eine utopische Unterwasserwelt, eine Zukunftsstadt oder die zum Ende der Erde führende Umweltzerstörung in den schon 2019 entstandenen Motiven zu erkennen. In diesem Jahr ist der ehemalige, rund sieben Meter hohe Wachturm dran. Ideen hätten er und seine Freunde schon, sagt van Treek.

Beliebtes Fotomotiv

Die mit intensiven Farben gestalteten Motive der „Mauer-Galerie“ werden inzwischen gern von Spaziergängern besucht und fotografiert. So zückt auch Regine Degen aus Leipzig ihr Handy. „Sehr schön, was für ein talentierter Künstler. Hier gefällt mir Graffiti, das Geschmiere in der Stadt nervt“, meint die Hundebesitzerin und spaziert weiter. Abgelichtet hat sie auch das beeindruckende Porträt einer Indianer-Frau. „Daran hat mein Freund Sebastian Semmler drei Tage gearbeitet, nur mit der Sprühdose. Diese Porträts sind seine Spezialität, echt beeindruckend“, erkennt Profi van Treek neidlos an.

Nur positive Reaktionen

Und auch den Schützen gefällt ihre gestaltete Mauer. „Es ist perfekt geworden. Wir haben ihm die Wand geschenkt, er schenkt uns die Kunst. Im Verein kommt das gut an, egal in welchem Alter“, so Rahm. Und Wittmar bestätigt: „Es gibt kein negatives Feedback. Und wir sind froh, dass die Motive noch unbeschädigt sind. Hier scheint der Kodex ja noch zu funktionieren, dass niemand die Motive des anderen übersprüht.“

Von Olaf Barth