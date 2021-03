Tauchas Stadtrat bringt endgültig die „Gartenstadt“ auf den Weg

Taucha

In den kommenden Monaten wird Taucha um ein neues Wohngebiet reicher. Auf der inzwischen von den alten Hallen freigeräumten Fläche des ehemaligen Kombinates Industrielle Mast (KIM) soll zwischen Eilenburger Straße und der bereits bestehenden KIM-Wohnsiedlung das Wohngebiet „Gartenstadt“ entstehen (die LVZ berichtete). In seiner Februar-Sitzung hatte der Stadtrat sowohl die ergänzende Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 55 „Gartenstadt“ als auch die Satzung dazu bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme mit großer Mehrheit beschlossen. Laut der zuständigen Rathausmitarbeiterin Maritta Mandry sollen auf dem rund 8,5 Hektar großen Areal circa 80 Wohneinheiten und ein großer Supermarkt gebaut werden. Die neue Kindertagesstätte „Kükennest“ ist hier bereits gebaut und in Betrieb genommen worden.

Landratsamt hat letztes Wort

Träger des Vorhabens ist die Gartenstadt Investitionsgesellschaft mbH, in der zwei Tauchaer Schwergewichte der Immobilienentwicklungs- und Baubranche zusammenarbeiten: Alexander Folz und Thomas Süß. Folz hat unter anderem mit der Arcadia Investment Group maßgeblich das Lindenquartier in der Matthias-Erzberger-Straße mitentwickelt und vermarktet. Süß ist als Bauunternehmer auch für Großprojekte weit über Leipzigs Stadtgrenzen hinaus bekannt. Für das gemeinsame neue Projekt „Gartenstadt“ an der Eilenburger Straße sind die bauvorbereitenden Arbeiten mit dem Abriss der alten Hallen sowie der Entsiegelung der Brachfläche weit vorangeschritten. Für den Start zum Bau der neuen Wohnsiedlung fehle allerdings noch die letzte Genehmigung aus dem Landratsamt, so Mandry. Erst dann erlange der Bebauungsplan Rechtskraft. Die Unterlagen würden gerade zusammengestellt und dann eingereicht.

Straße bleibt im Plan

Der B-Plan beinhaltet auch die umstrittene Durchgangsstraße von der Eilenburger- zur Dewitzer Straße. Sie führt nah an den Wohnblöcken der bestehenden KIM-Siedlung vorbei. Erst sollte dies auf der westlichen Seite passieren, dann nach Protesten auf der östlichen. Wie berichtet, wehrten sich Anwohner auch gegen diese Variante, sammelten Unterschriften und brachten während der öffentlichen Auslegung -zig Einwände vor. Verhindert hat das die Straße nicht. Sie wird jetzt zwischen den Wohnblöcken und den Wyn-Passagen hindurchführen. Dafür müssen auch einige Bäume und Garagen weichen. „Wir sind auf die Einwände im Abwägungsbeschluss eingegangen. Weil das Interesse so groß ist, werden wir, sobald aus dem Landratsamt die abschließende Genehmigung für den Bebauungsplan vorliegt, in einem der nächsten Stadtanzeiger die Abwägung zu den Einwendungen mitteilen“, sagt Mandry auf LVZ-Nachfrage.

Um diese Abwägung ging es allerdings in der Februar-Sitzung gar nicht mehr. Zur Abstimmung standen lediglich zwei Ergänzungen. Zum einen wurde gemäß aktueller Rechtssprechung textlich die Verkaufsfläche durch eine Verhältniszahl festgelegt. Zum anderen wurde entsprechend eines Hinweises der Unteren Forstbehörde die genaue Lage und Größe der notwendigen Ersatzaufforstungsfläche im B-Plan verankert. Die Kompensation soll auf einer Fläche der städtischen Gesellschaft GBV an der Kriekauer Straße nahe der Kegelbahn stattfinden.

Von Olaf Barth