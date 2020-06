Taufe: Leipziger Löwen heißen Mateo, Elsa und Hanna

Leipzig

Jetzt haben sie einen Namen: Leipzigs Löwenbabys heißen Mateo, Elsa und Hanna. Mehr als 13 000 Stimmen wurden für die Endrunde des Namensentscheids abgegeben. Rund 8000 Vorschläge hatten den Zoo bereits in den vergangenen Wochen erreicht, über zehn von ihnen wurde nun abgestimmt. Kriterien: der Klang der Namen, die Unterscheidbarkeit, die Länge und die Bedeutung. Die Jungtiere haben ihre Namen am Freitag sogar selbst enthüllt – erst ganz vorsichtig und zögerlich, dann aber gemeinsam und mutig.

Namen sollen Charakter widerspiegeln

Mateo bedeutet „Das Himmelsgeschenk“. Der kleine Kater ist charakterlich seinem Vater Majo ähnlich und eher vorsichtig, wie der Zoo mitteilt. Elsa bekam ihren Namen in Anlehnung an die Großkatze im Filmklassiker „Frei geboren – Königin der Wildnis“ und ist eine aufgeschlossenes junges Tier, das viel von seiner Schwester lernt. Der Name Hanna stehe stellvertretend für Kinder und Familien mit schweren Schicksalen, die der Zoo in Aktionen mit der Uni-Kinderklinik unterstützt, teilt der Tierpark mit. So zum Beispiel die junge Patientin Hanna unterstützt, die trotz schwerer Krankheit noch die Jungtiere sehen konnte. Löwin Hanna beschreibt der Zoo als „mutige und forsche Entdeckerin“. Sie hat auch das von den Kindern der Kita am Zoo gestaltete Motiv von der Namenstafel gezogen.

Die drei knapp sechs Monate alten kleinen Löwen, Elsa, Hanna und Mateo (von links nach rechts) liegen nach ihrer Taufe im Gras. Ursprünglich umfasste der Wurf fünf Löwenjungen. Die Mutter verletzte in einer Attacke aber zwei von ihnen tödlich. Die verbliebenen drei Jungtiere wachsen nun bei ihrem Vater auf. Quelle: Jan Woitas/dpa

Taufe ohne Besucher

„Es sind sehr schöne Namen, leicht zu rufen und mit passenden Bedeutungen und Hintergründen“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. „Ich bin zufrieden und die Löwen sind es scheinbar auch, sie sind ja immer wieder zur Namenstafel gegangen“, meint Tierpfleger Jörg Gräser.

Bild aus dem März: Die drei Junglöwen erkunden die Außenanlage im Zoo. Quelle: dpa

Aufgrund der geltenden Regelungen zum Schutz vor Covid-19 musste die Taufe ohne Zoobesucher stattfinden; das Ereignis wurde aber live im Internet übertragen. „Das war ein ganz neues Format und wir haben aus der Situation das Beste gemacht. Jetzt freuen wir uns aber wieder auf unsere Besucher“, so Jörg Junhold.

Über Zukunft der Löwen ist noch nicht entschieden

Unterdessen kümmert sich Löwenvater Majo rund um die Uhr um seine drei Jungtiere, die zunehmend selbstbewusst die Löwensavanne Makasi Simba erkunden. Die knapp sechs Monate alten Löwen lernen spielerisch, sich in dem kleinen Rudel zu behaupten. Nach Auskunft des Zoos geht es den Tieren gut; sie fressen jede Menge und gedeihen prächtig. Ob sie in ihrer Geburtsstadt bleiben, steht noch nicht fest. Darüber sei noch nicht entschieden, wie der Zoo auf Anfrage mitteilte. Grundsätzlich denkbar sei aber durchaus, dass sie ein dauerhaftes Zuhause in Leipzig finden.

Komplizierte Mutterschaft

Am 25. und am 26. Dezember 2019 hatte die Mutter Kigali Fünflinge auf die Welt gebracht. Nach einer Impfung attackierte die Löwin zwei Jungtiere und verletzte sie tödlich. Seitdem kümmert sich Vater Majo um den verbliebenen Kater und die beiden Schwestern. Kigali wurde von ihrem Nachwuchs getrennt. Bereits im August 2019 hatte die Löwin ihren ersten Wurf nach drei Tagen komplett aufgefressen.

