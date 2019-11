Tausende Besucher bei Jobmesse am Zoo

Leipzig

Mit einem leichten Besucherzuwachs ist am späten Sonntag Nachmittag die Jobmesse in der Kongreßhalle am Zoo zu Ende gegangen. Mehrere Tausend Gäste informierten sich an den Ständen von rund 60 Ausstellern aus zahlreichen Branchen. Besonders großes Interesse gab es nach Angaben einer Sprecherin an den Angeboten im Bereich Transport und Logistik. Ebenfalls stark gefragt: Workshops zu Jobfindung, Vorstellungsgespräch und Bewerbungsanschreiben sowie die Service-Station mit dem Bewerbungsmappen-Check. Die nächste Jobmesse findet am 5. und 6. Dezember 2020 statt.

Von bm