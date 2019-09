Leipzig

Unter dem Motto „Alles fürs Klima“ hat die Bewegung Fridays for Future deutschlandweit zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Sachsen werden am Freitag Tausende Menschen zu Protesten erwartet. Ein Überblick.

DIE VERANSTALTUNGEN:Laut Fridays for Future sind in ganz Sachsen mehr als zehn Aktionen angemeldet, darunter in Dresden, Chemnitz, Delitzsch, Grimma, Zwickau, Freiberg und Görlitz.In Leipzig findet neben einem Aufzug auch ein Konzert statt. Dazu sind der unter anderem der Musikkabarettist Bodo Wartke und die Leipziger Liedermacherin Sarah Lesch angekündigt.

DIE TEILNEHMER: In Dresden werden laut Anmeldung bis zu 4500 Teilnehmer erwartet, in Chemnitz rechnen die Organisatoren einer Demonstration und einer Versammlung mit insgesamt etwa 650 Menschen. Beim Leipziger Ordnungsamt ist laut Behörde ein Aufzug mit etwa 10 000 Menschen angezeigt. Dabei richten sich die Aktionen explizit nicht nur an Schüler. „Dieses Mal gehen wir Erwachsene gemeinsam mit unseren Kindern auf die Straße“, sagte Regina Rullmann von Parents for Future in Dresden. „Wir wollen zeigen, dass es sich bei der Klimabewegung nicht um die naiven Ideen junger Menschen handeln.“ Außerdem beteiligen sich unter anderem auch Omas for Future, Students for Future oder Artists for Future an den Aktionen in Sachsen.

DAS ZIEL: „Die Klimakrise ist die größte Gefahr unserer Zeit“, so Schülerin Laura Kaiser, Mitorganisatorin der Proteste in Dresden. „Wir brauchen endlich konsequenten und wirksamen Klimaschutz.“ Deswegen gingen die Schüler gemeinsam mit Eltern und Großeltern auf die Straße. Zudem müsse das Motto „Alles fürs Klima“ noch stärker in den Fokus gerückt werden, sagte Sophia Salzberger von Fridays for Future in Leipzig. „Wir freuen uns über die öffentliche Aufmerksamkeit seit Beginn der Proteste“, so die Schülerin und Mitorganisatorin. „Wirklich Erfolg haben wir aber erst, wenn auch tatsächlich gehandelt und nicht nur darüber gesprochen wird.“

DIE KONSEQUENZEN: Immer wieder werden die drohenden Konsequenzen für Schüler diskutiert, die für die Streiks im Unterricht fehlen. In Sachsen werde von Fall zu Fall entschieden, sagte eine Sprecherin im Kultusministerium. „Die Schulen müssen das dann mit den Eltern klären.“ Fälle, in denen wegen der Fehlstunden Bußgelder verhängt worden sind, seien nicht bekannt.

DER HINTERGRUND:Aktivisten haben im Vorfeld des UN-Klimagipfels am 23. September in New York zu einem globalen Streik aufgerufen. Weltweit sind Tausende Veranstaltungen geplant - so könne international Druck ausgeübt werden, hieß es. In Deutschland sollen mehr als 400 Aktionen stattfinden.

Von jhz