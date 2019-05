Leipzig

Mit Trillerpfeifen, Fanfaren und Rockmusik ist am Sonntagnachmittag die Großdemonstration „Ein Europa für alle“ um den Leipziger Ring gezogen. Nach Angaben der Veranstalter waren rund 10.000 Menschen aller Altersklassen dabei. Die Forschungsgruppe Durchgezählt sprach dagegen von 3700 bis 4500 Menschen.

Eine Woche vor der Europawahl brachten die Demonstranten ihre Befürchtung zum Ausdruck, dass Nationalisten und Rechte die Mehrheit im europäischen Parlament übernehmen, die Europa abschaffen wollen. Vom Leuschnerplatz aus zogen die Teilnehmer mit bunten Fahnen störungsfrei über Martin-Luther-Ring und Goerdelerring Richtung Hauptbahnhof. Dort wurde eine Zwischenkundgebung für ein umweltfreundliches Europa abgehalten.

Die Großdemonstration fand zeitgleich in rund 50 weiteren europäischen und in sieben deutschen Städten statt. Veranstalter war ein breites Bündnis aus Initiativen und Organisationen, darunter Gewerkschaften, Umweltverbände, Seenotretter, Schüler, Studenten und Eltern der „ Fridays for Future“-Bewegung, Kulturschaffende, der Paritätische Wohlfahrtsverband oder die Naturfreundejugend.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) appellierte bei der Eröffnungskundgebung an alle Demokraten: „Haltet zusammen, steht auf, geht am 26. Mai wählen und wählt den Nationalismus ab!“ Neben der legendären Leipziger Rockband „Renft“ spielten „Großstadtgeflüster“ und „Riders Connection“ vor und nach der Demonstration auf dem Leuschnerplatz.

Von Kerstin Decker