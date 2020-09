Leipzig

Mehrere tausend Menschen haben nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria in Leipzig für eine humanere Flüchtlingspolitik demonstriert. Obwohl die Demonstration am Mittwoch erst kurzfristig am Vormittag angekündigt wurde, nahmen nach Veranstalterangaben etwa 4000 Menschen an den Protesten teil.

Die Demonstration begann kurz nach 19 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof und führte anschließend am Brühl vorbei über Markt und Petersstraße zur Abschlusskundgebung auf dem Augustusplatz. Dabei zog sich die große Gruppe zumeist junger Menschen über mehrere hundert Meter. Die Stimmung war friedlich. Wiederholt filmten Touristen das Geschehen. Die Polizei war nur mit einem geringen Aufgebot vor Ort und beschränkte sich darauf, die Straßen zu sichern, die der Protestzug passierte. Nach ersten Erkenntnissen blieb alles ruhig.

„ Moria ist eine moralische Bankrotterklärung der EU “

Die Kritik der Redebeiträge richtete sich gegen die EU-Flüchtlingspolitik und das Agieren der Bundesregierung. Wie Maximilian Becker von der Initiative „Unteilbar“, die als Anmelder auftrat, der LVZ erklärte, waren die Brände in Moria eine absehbare Katastrophe. Die Zustände im Lager und die Ereignisse vor Ort seien eine Bankrotterklärung der EU-Asylpolitik. Laut Becker tragen die Bundesregierung und insbesondere Bundesinnenminister Horst Seehofer eine besondere Schuld daran. Seehofer hatte wiederholt Angebote von Bundesländern abgelehnt, Flüchtende aus Moria aufzunehmen. Sowohl Becker als auch weitere Redner forderten Solidarität mit flüchtenden Menschen und Menschen, die unter inhumanen Bedingungen in Lagern wie Moria ausharren müssen.

Leipzig soll sicherer Hafen werden

In der kommenden Woche stimmt der Stadtrat darüber ab, ob Leipzig ein sogenannter „Sicherer Hafen“ werden soll. Städte, die sich dieser Aktion anschließen, erklären sich dazu bereit, mehr flüchtende Menschen aufzunehmen. Nach Angaben der Initiative „Seebrücke“ gibt es allein in Deutschland bislang 174 „sichere Häfen“. Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek sagte der LVZ nach der Demonstration, dass er eine sichere Mehrheit für die Entscheidung im Stadtrat sehe. „Wir wollen helfen. Und wir können helfen.“ Dies sei eine moralische Verpflichtung. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte bereits am Vormittag erklärt, Leipzig wolle Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Kasek sieht darin eine akute Soforthilfe. Er schätzt, dass die Stadt etwa 300 bis 400 Menschen relativ unproblematisch aufnehmen könne.

Proteste in mehreren deutschen Städten nach Bränden in Moria

Neben Leipzig wurde am Mittwoch unter dem Motto „Wir haben Platz“ in vielen weiteren deutsche Städten protestiert, darunter Berlin, Hamburg, Köln, Dresden und Frankfurt am Main. Auslöser waren die verheerenden Brände im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Das Feuer hat große Teile des Lagers zerstört. Die etwa 13.000 Menschen, die darin zuvor gelebt hatten, sind nun obdachlos. Das Lager Moria war für gut 2000 Personen angelegt gewesen, aber in den letzten Jahren stark überbelegt. Die Menschen vor Ort waren gezwungen, unter katastrophalen hygienischen und medizinischen Bedingungen auszuharren. Nachdem in dem Lager mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren, schloss die griechische Regierung das Lager und internierte dessen Bewohner.

Von Johannes Angermann