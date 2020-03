Tausende demonstrieren neben weiblichen Straßennamen

Leipzig

„Ehe, Kinder, Vaterland – unsre Antwort Widerstand!“ Mit solchen Rufen demonstrierten am Sonntag-Nachmittag geschätzt 3000 Personen durch die Karl-Liebknecht-Straße und die Leipziger City. An Straßenschildern unterwegs stand jedoch Fanny-Goetz-, Clara-Zetkin- oder Frida-Kahlo-Straße. In der Nacht zum 8. März hatten Unbekannte im Vorgriff auf den internationalen Frauentag etliche nach Männern benannte Straßen mit weiblichen Vorschlägen versehen.

Reden auf Spanisch, Englisch und Deutsch

„ Fanny Goetz war die erste Leipziger Stadträtin und Entwicklerin von Sportkleidung für Frauen“, applaudierte Natalie Prautsch von der Linksjugend.

In der Leipziger Südvorstadt waren viele neue Straßenschilder zu sehen: wie Clara Zetkin und Frida Kahlo statt Karl Liebknecht und Max von Schenkendorf. Quelle: André Kempner

Bei der Demo, die wie schon im Vorjahr vom Bündnis „Feministischer Streik Leipzig“ getragen wurde, liefen auch Politikerinnen wie Christin Melcher (Landtagsmitglied Grüne) oder Irena Rudolph-Kokot (SPD-Stadträtin) mit. In den Reden, die teils auf Spanisch und Englisch gehalten wurden, ging es um Themen wie Sexismus und Gewalt gegen Frauen, Lohngerechtigkeit für soziale Berufe, Rassismus gegenüber Frauen mit Migrationshintergrund. Für Missstände wurde zumeist das „kapitalistische System“ verantwortlich gemacht.

Von Jens Rometsch